Nie żyje legendarny piłkarz i trener. Był odpowiedzialny za odkrycie wielkiego talentu

Carlo Mazzone rozpoczął karierę trenerską pod koniec lat 60 i całą spędził we Włoszech. Jego pierwszym klubem w roli szkoleniowca było włoskie Ascoli. W późniejszych latach prezentował się jako trener takich klubów, jak, m.in.: ACF Fiorentina, Bologna, AS Roma, Brescia Calcio, SSC Napoli czy Livorno. W ostatnim z wymienionych zespołów zakończył karierę trenerską. Praca w 11 klubach Serie A przyniosła mu aż 796 meczów w roli trenera, co do dziś jest niepobitym rekordem. Co więcej, jest on rekordzistą w liczbie przepracowanych sezonów. Było ich aż 28.

Carlo Mazzone nie żyje. To on odkrył talent Francesco Tottiego

Odkrycie talentu Francesco Tottiego w dalszym ciągu pozostaje kwestią sporną, ponieważ zdaniem wielu osób to niedawno zmarły Sinisa Mihajlović jako pierwszy przekazał ówczesnemu trenerowi AS Romy Vujdinowi Boszkovi, by ten postawił na młodego wówczas Włocha. Miało to miejsce w sezonie 1992/93, jednak naprawdę legendarny dziś napastnik AS Romy zagościł na stałe w pierwszym składzie Wilków, kiedy na ławce trenerskiej ekipy ze Stadio Olimpico zasiadał Carlo Mazzone.

– Kto wie, jak potoczyłaby się moja kariera i moje życie, gdybyś tam nie był… Ale byłeś tam i czuję się szczęśliwy, zaszczycony i dumny, że poznałem tak wspaniałą osobę jak ty i nigdy nie przestanę być wdzięczny – wspomniał zmarłego szkoleniowca Francesco Totti w mediach społecznościowych.

Legendy futbolu żegnają Carlo Mazzonego

Poza wieloletnim kapitanem AS Romy w mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów, w których legendarni piłkarze dziękują Carlo Mazzonemu za wszystko, co zrobił dla piłki nożnej oraz wspominają go jako znakomitego człowieka i trenera. Gianluigi Buffon napisał na Twitterze: „Carlo Mazzone to ikona piłki nożnej, która skradła moje serce. Ogromna pasja, którą wlewał w zespoły, była naprawdę wyjątkowa i niepowtarzalna (...) Wiadomość o jego odejściu pozostawia pustkę, której nie da się wypełnić, ale jego wpływ pozostanie na zawsze” – czytamy we wpisie bramkarza.

Również Pep Guardiola nie zapomniał o swoim byłym trenerze. Na jednej z ostatnich konferencji prasowych pojawił się w koszulce z podobizną Carlo Mazzonego, mówiąc: – Dziś jest bardzo smutny dzień dla mnie. Carlo Mazzone był dla mnie jak ojciec – mówił szkoleniowiec Manchesteru City.

