Znamy stan zdrowia Nicoli Zalewskiego. Na tę informację czekali wszyscy kibice

Serie A w miniony weekend wznowiła gre. AS Roma w drugiej kolejce mierzyła się na wyjeździe z Hellasem Werona. W składach obu ekip mogliśmy liczyć na Polaków. W zespole z miasta Romea i Julii wystąpił Paweł Dawidowicz, a w klubie ze stolicy Rzymu Nicola Zalewski. Nieoczekiwanie ten drugi musiał zejść z boiska i udać się do szpitala po niefortunnym zderzeniu.

Znamy diagnozę Nicoli Zalewskiego po mocnym zderzeniu

W 49. minucie spotkania Zalewski zderzył się z Ondrejem Dudą, piłkarzem Hellasu, który dawnej reprezentował barwy m.in. Legii Warszawa. Pomocnik padł na murawę i nie mógł złapać oddechu. Pojawiły się informacje o wyciąganym języku, który miał sprawić, że piłkarz się dusił. Szczęśliwie szybko doszedł do siebie, a chwilę później o własnych nogach zszedł z boiska. Jego miejsce zajął Rick Karsdorp. Finalnie Roma nieoczekiwanie uległa Hellasowi 1:2, choć drużyna z Werony kończyła spotkanie w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Isaka Hiena.

Kibice długo czekali na kolejne wieści dotyczące Zalewskiego. Te nadeszły w niedziele południe. Związany z klubem portal forzaroma.info poinformował, że badania nie wykazały problemów ze zdrowiem piłkarza. To oznacza, że nie ma przeciwwskazań, by ten wrócił do treningów z zespołem i normalnie przygotowywał się do kolejnego spotkania.

Kariera piłkarska Nicoli Zalewskiego

AS Roma po dwóch kolejkach ma na koncie zaledwie jeden punkt. W poprzedniej kolejce zespół Jose Mourinho zremisował u siebie z Salernitaną 2:2.

Nicola Zalewski to wychowanek AS Romy. Trafił do akademii klubu w 2011 roku, a dziesięć lat później zadebiutował w seniorskim zespole. We wrześniu tego samego roku zadebiutował w reprezentacji Polski, w której na dziś ma 12 występów. Był powołany na ubiegłoroczne mistrzostwa świata w Katarze.

