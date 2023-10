Arkadiusz Milik bohaterem meczu Juventusu. Forma godna zastąpienia „Lewego”?

Arkadiusz Milik wydaje się być naturalnym następcą Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Tak można przewidywać na podstawie doświadczenia i miejsc, w których grał i gra aktualny napastnik Juventusu. A skoro „Lewy” jest kontuzjowany, trener Michał Probierz może mieć rozwiązany kłopot zastąpienia kapitana Biało-Czerwonych.

Arkadiusz Milik z trafieniem w derbach Turynu

Polski napastnik rozpoczął sobotnie spotkanie na ławce rezerwowych. Trener Massimiliano Allegri dał jednak szansę Milikowi, wprowadzając reprezentanta Polski od początku drugiej części gry. W 62 minucie Polak zdobył gola, zachowując się najprzytomniej w polu karnym, przy rzucie rożnym dla Juventusu.

To był gol na 2:0, który przypieczętował derbową wygraną gospodarzy. Dla Milika było to drugie trafienie w tym sezonie Serie A. Zadowolony może być też Wojciech Szczęsny, bramkarz Juventusu zachował bowiem czyste konto. Sobotni mecz z perspektywy ławki rezerwowych obserwował za to w całości Karol Linetty, pomocnik Torino.

Niewykluczone, że gol Milika jeszcze bardziej podbuduje napastnika przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że podczas październikowych spotkań zabraknie „Lewego”. Napastnik Barcelony doznał kontuzji skręcenia stawu skokowego w meczu Ligi Mistrzów przeciwko FC Porto (1:0).

Cztery mecze Biało-Czerwonych do końca 2023 roku

Polacy pod batutą trenera Probierza będą mieć w najbliższym czasie sporo grania. Pierwsze dwa wyzwania to październikowe mecze z Wyspami Owczymi (12.10) oraz na PGE Narodowym przeciwko Mołdawii (15.10).

W listopadzie Polacy zakończą eliminacje do przyszłorocznych mistrzostw Europy pojedynkiem w Warszawie z Czechami (17.11). Biało-Czerwoni będą też mieć do zagrania towarzyski, wcześniej zaplanowany mecz z reprezentacją Łotwy (21.11).

