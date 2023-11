Legendarny klub szuka wzmocnień. Może sięgnąć po Jakuba Kiwiora

Reprezentacja Polski zakończyła już listopadowe okno reprezentacyjne. Oznacza to powrót kadrowiczów do klubów macierzystych. Jakub Kiwior po występach w kadrze uda się do Arsenalu. Obrońca jest piłkarzem londyńczyków od stycznia 2023 roku. Niewykluczone, że w najbliższym oknie transferowym znów zmieni klub, gdyż słynny włoski klub widzi go u siebie.

Reprezentant Polski może wrócić do Serie A

Kiwior nie jest podstawowym graczem Arsenalu, więc teoretycznie mógłby zostać przynajmniej wypożyczony. Według „La Gazetta dello Sport” piłkarza widzieliby u siebie włodarze słynnego AC Milan. Klub ze stolicy Lombardii boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi, szczególnie w defensywie. O powrót do gry walczy czterech obrońców, z czego trójka (Pierre Kalulu, Marco Pellegrino i Mattia Caldara) to nominalni środkowi defensorzy.

Media przekonują, że załatanie dziury w obronie jest podstawowym celem władz Rossonerich w najbliższym oknie transferowym. Gazeta stworzyła listę potencjalnych kandydatów, na której szczycie znalazł się właśnie Kiwior. Dodatkowym atutem Polaka jest doświadczenie z występów w Serie A. Pochodzący z Tychów 23-latek grał przez dwa lata w Spezii Calcio.

O ile w klubie Kiwior nie gra zbyt wiele, o tyle w kadrze jest niemalże niezastąpiony. Od czasu debiutu w 2022 roku piłkarz wystąpił w każdym spotkaniu reprezentacji i poza jednym wyjątkiem grał w nich przez 90 minut.

Kariera piłkarska Jakuba Kiwiora

Kiwior zaczynał profesjonalną karierę na Słowacji. Najpierw był zawodnikiem Podbrezova, a następnie MSK Żylina. W 2021 roku trafił do Spezii, a w styczniu do Arsenalu, z którym zdobył Tarczę Wspólnoty. Ponadto mierzący 189 centymetrów wzrostu obrońca może się pochwalić 19 występami w kadrze narodowej.

