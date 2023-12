Kolejny klub kusi Piotra Zielińskiego. Może zagrać dla rywala SSC Napoli

Piotr Zieliński w dalszym ciągu nie przedłużył kontraktu z SSC Napoli. Umowa Polaka wygasa 30 czerwca 2024 roku, co na uwadze mają największe kluby we Włoszech i nie tylko. 29-latek mógł opuścić Neapol już latem bieżącego roku, gdyż jego usługami zainteresowane było arabskie Al-Ahli, jednak nie był zainteresowany takim ruchem. Wiele wskazuje na to, że pozostanie na półwyspie apenińskim, ale wciąż nie wiadomo, w jakich barwach zagra.

Media: AS Roma zainteresowana Piotrem Zielińskim

W ostatnich tygodniach najwięcej mówiło się o potencjalnym transferze Piotra Zielińskiego do Juventusu. Zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego potrzebuje wzmocnień w środku pola, a kandydatura Polaka wydaje się idealna. W lipcu 2024 roku będzie dostępny do podpisania za darmo, a przemawia za nim doświadczenie w grze w Serie A, a jednocześnie mógłby łatwo odnaleźć się w barwach Bianconerich ze względu na obecność w składzie Arkadiusza Milika i Wojciecha Szczęsnego.

Jakiś czas temu pojawiły się również doniesienia, jakoby usługami pomocnika SSC Napoli zainteresował się Inter Mediolan. Ten kierunek jest mniej prawdopodobny, ponieważ niesie za sobą kilka warunków. Po pierwsze Polak miałby tam trafić jedynie na rok z możliwością przedłużenia kontraktu o kolejny, a także wcześniej musiałaby wyjaśnić się przyszłość Henrikha Mkhitaryana. Teraz do gry o podpis reprezentanta Polski wkroczyła AS Roma.

Zdaniem włoskich dziennikarzy potencjalny transfer Piotra Zielińskiego do rzymskiego zespołu znacznie przybliżyłby ich możliwość zbliżenia się do walki o Scudetto. Dużym atutem przy możliwym przekonaniu 29-latka do dołączenia na Stadio Olimpico byłaby gra pod okiem Jose Mourinho oraz z Nicolą Zalewskim w jednym zespole. Nie ma jeszcze dokładnych szczegółów, jak miałaby wyglądać oferta dla Polaka.

