Wojciech Szczęsny opuści Juventus? Może dojść do sensacyjnej wymiany

Wojciech Szczęsny jest bezapelacyjną „jedynką” w bramce Juventusu. Massimiliano Allegri mocno ceni sobie umiejętności bramkarza reprezentacji Polski i trudno wyobrazić sobie skład Starej Damy bez niego. W ostatnim czasie pojawiły się plotki, jakoby po Polaka zgłaszał się inny z gigantów europejskiej piłki.

Media: Wojciech Szczęsny może opuścić Juventus

Wojciech Szczęsny jest bramkarzem Juventusu od 2017 roku. Na Allianz Stadium trafił po wypożyczeniu z Arsenalu do AS Roma i spełnił powierzone mu zadanie, którym było zastąpienie legendarnego Gianluigiego Buffona. Od chwili dołączenia do zespołu Bianconerich nie było wielu informacji, sugerujących jakoby bramkarz reprezentacji Polski miał go opuścić. Mówiono o zakusach ze strony Arabii Saudyjskiej, ale nie znalazło to odzwierciedlenia w rzeczywistości. Teraz pojawiły się doniesienia, że 33-latek przyciągnął do siebie wzrok włodarzy Paris Saint-Germain.

Jak podaje serwis juvelive.it bramkarz z Polski miałby przybyć na Parc des Princes w ramach wymiany. Do Juventusu trafiłby wówczas Gianluigi Donnarumma, który od kilku lat pełni funkcję podstawowego bramkarza reprezentacji Włoch. Byłby to jego powrót na włoską ziemię po ponad dwóch latach, kiedy opuszczał swój rodzimy AC Milan. Obecny kontrakt Wojciecha Szczęsnego z Juventusem wygasa 30 czerwca 2025 roku, co oznacza, że wkrótce musieliby podjąć decyzję o jego przedłużeniu lub nie.

Jeżeli wymiana dojdzie do skutku, wówczas będzie to bardzo korzystne rozwiązanie dla włoskiej strony. Potencjalne zarobki Polaka nie stanowiłyby kłopotu dla PSG, dlatego mógłby otrzymać satysfakcjonujący kontrakt. Z kolei 24-letni Włoch od dłuższego czasu jest na radarze wielokrotnych mistrzów Serie A. Próbowali przekonać go do siebie jeszcze przed transferem do Paryża, jednak rozmowy zakończyły się fiaskiem.

Czytaj też:

Kolejny klub kusi Piotra Zielińskiego. Może zagrać dla rywala SSC NapoliCzytaj też:

Real Madryt zgłasza się po Marcina Bułkę. Gigantyczna oferta na stole?