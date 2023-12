Piotr Zieliński wybrał nowy klub. Włoskie media są tego pewne

Informacje dotyczące potencjalnego transferu Piotra Zielińskiego do innego klubu pojawiają się w mediach regularnie od wielu lat. Niemal w każdym okienku mówi się, że reprezentant Polski za chwilę odejdzie z Napoli, a jednak on wciąż pozostaje jej zawodnikiem. Teraz Włosi twierdzą jednak, że przenosiny pomocnika do innej ekipy są już pewne.

Piotr Zieliński wybrał nowy klub

Rozgrywający nie przeniesie się jednak do żadnego egzotycznego kraju, o czym było głośno między innymi w trakcie minionego lata. Wtedy ponoć był on bardzo blisko transferu na Bliski Wschód. Saudyjczycy dawali mu ogromne pieniądze, aczkolwiek te nie skusiły piłkarza, a także jego partnerki. Nie jest żadną tajemnicą, iż żonie Piotra Zielińskiego nie podobał się pomysł przeprowadzki w tamten rejon świata.

Gdzie zatem zagra reprezentant Polski w kolejnym sezonie? – Inter Mediolan go wziął. Piotr Zieliński wcześniej odrzucił intratny kontrakt w Arabii Saudyjskiej, a potem odmówił Aurelio De Laurentisowi, choć ten przekonywał go do przedłużenia umowy. Polak powiedział „tak” Interowi, dostanie umowę na dwa lata z opcją przedłużenia o dwa lata. Przez pierwszą część kontraktu zarobi trzy miliony euro za sezon oraz premie – stwierdził włoski dziennikarz na antenie TVPlay.

Warto dodać, że Napoli nie zarobi na swoim zawodniku ani grosza, ponieważ do transferu dojdzie latem 2024 roku, kiedy stanie się on wolnym strzelcem. Obecna umowa z pomocnika z ekipą Azzurrich wygasa wraz z końcem obecnego sezonu, w związku z czym Inter nie będzie musiał wykładać na stół tak zwanego odstępnego. Zieliński jest obecnie wyceniany na 35 milionów euro. W zespole z Neapolu gra od 2016 roku, a jego największym osiągnięciem jest mistrzostwo Włoch z sezonu 2022/23.

