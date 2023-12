Prezes Napoli zakpił z Piotra Zielińskiego i Polaków. Nikt się tego nie spodziewał

Piotr Zieliński na Półwyspie Apeniński w seniorskim zespole gra od 2012 roku. Jego pierwszym klubem było Udinese Calcio. Następnie wypożyczenie do Empoli, żeby ostatecznie, od sezonu 2016/17 zostać zawodnikiem SSC Napoli. To właśnie w Neapolu polski pomocnik wypłynął na szerokie wody, stając się jednym z najbardziej wartościowych graczy drugiej linii w Serie A.

Piotr Zieliński odejdzie z mistrzowskiego Napoli?

Wygląda jednak na to, że po zdobyciu Scudetto w sezonie 2022/23, Polak będzie jednak żegnał się z neapolitańską drużyną. Informowaliśmy, że włoskie media łączyły Zielińskiego z Interem. Mediolański klub miał podobno przekonać Polaka, żeby ten podpisał kontrakt, dzięki czemu trafi do aktualnego lidera Serie A na zasadzie „wolnego transferu”.

Co do przyszłości Zielińskiego, głos zabrał szef Napoli. Charyzmatyczny Aurelio De Laurentiis, prezes, który znany jest ze swoich niekonwencjonalnych zachowań i działań. Inaczej nie było w przypadku rozmowy o Polaku.

– Prowadzimy rozmowy, ale Zieliński jest z Polski, nie zależy mu na słońcu i morzu. […] Może jednak jest bardziej przyzwyczajony do mglistego otoczenia – przyznał w swoim stylu De Laurentiis w rozmowie dla „Corriere dello Sport”.

Włoch zakpił z Zielińskiego i jego pochodzenia, w swoim stylu. Jak można interpretować kwestię „mglistego otoczenia”? Może to być wątek polski, ale są też sugestie, że De Laurentiis ma na myśli Mediolan – niekoniecznie słynący ze słońca i tropikalnej pogody.

Łukasz Skorupski też zmieni pracodawcę?

Co ciekawe, w mediach pojawiają się też wieści dotyczące innego z polskich reprezentantów, który występuje na boiskach Serie A. Choć w ostatnim czasie Łukasz Skorupski tak właściwie występować przestał, tracąc miejsce w bramce swojej drużyny.

Bologna sensacyjnie wskoczyła do czołowej czwórki ligi, ale bez Polaka między słupkami. W mediach można przeczytać o nowym/starym kierunku Skorupskiego na przyszłość. Reprezentant Polski miałby zostać „dwójką” w szeregach Romy, której był piłkarzem w latach 2013-18. Póki co to jednak głównie transferowe spekulacje.

