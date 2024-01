Polski piłkarz tego nie ukrywa. Jest gotowy grać u Probierza

Kacper Urbański mimo młodego wieku pewnie przedziera się do seniorskiej piłki we Włoszech. Młody pomocnik trafił do Bolonii w 2021 roku z Lechii Gdańsk. W założeniu miał być zawodnikiem młodzieżowych ekip klubu, lecz w ostatnich miesiącach stał się ważnym graczem pierwszego zespołu prowadzonego przez Thiago Mottę.

Kacper Urbański chce trafić do dorosłej reprezentacji Polski

Bolonia to rewelacja obecnego sezonu Serie A. Klub, który często kończył sezony w połowie lub w dole tabeli, teraz realnie walczy o zakwalifikowanie się do europejskich pucharów. Pochodzący z Gdańska zawodnik przedarł się do pierwszego zespołu, a trener nie waha się na niego stawiać, pomimo zaledwie dziewiętnastu lat na karku.

Występy na najwyższym szczeblu ligowym we Włoszech sprawiły, że zarówno gracz jak i eksperci zastanawiają się, czy Michał Probierz nie powinien na niego zwrócić uwagi. Urbański pojawia się często na zgrupowaniach kadry młodzieżowej, ale skoro gra już w dorosłym zespole Bolonii, to logicznym wydaje się pytanie o występy w pierwszej kadrze Biało-Czerwonych.

Sam zainteresowany odwołał się do sprawy w rozmowie z TVP Sport. Zapytany o największe marzenie, piłkarz wskazał debiut w reprezentacji. Później dodał, że będzie szczęśliwy zarówno z powołania do kadry U21 jak i z telefonu od Michała Probierza. „Wiem, że jestem gotowy na grę w seniorskiej kadrze” – zadeklarował Urbański.

Kariera Kacpra Urbańskiego

Urodzony w 2004 roku Urbański to wychowanek Lechii Gdańsk, w której grał na wszystkich szczeblach. Udało mu się także zadebiutować w pierwszym zespole w Ekstraklasie. Jest reprezentantem Polski w kategoriach od U16 do U20. W 2021 roku trafił do Bolonii. W tym samym roku stał się najmłodszym zawodnikiem z naszego kraju, który wystąpił w meczu Serie A.

