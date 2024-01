Wymowna reakcja Jose Mourinho na zwolnienie. To wzruszające, co napisał

Przypomnijmy, że Jose Mourinho został zwolniony z AS Roma ze skutkiem natychmiastowym. „Wierzymy, że ta zmiana będzie najlepsza dla interesu klubu” – napisano w komunikacie. Na następcę nie trzeba było długo czekać. Został nim Daniele De Rossi. To jedna z najważniejszych postaci w historii klubu. Włoch reprezentował go od 2001 do 2009 roku. Poprowadzi zespół do końca obecnego sezonu. Warto dodać, że w drużynie nie zostanie żaden ze współpracowników „The Special One”, którzy znajdowali się w sztabie szkoleniowym.

Mourinho zareagował na decyzję Romy

Portugalczyk rozkochał w sobie kibiców Giallorossich w trakcie swojej kadencji na stanowisku szkoleniowca tej drużyny. Po zwolnieniu opublikował w mediach społecznościowych film z najlepszymi momentami jego pracy w Rzymie. Dodał do tego opis zawierający dziesięć słów.

„Pot, krew, łzy, radość, smutek, miłość, bracia, historia, serce, wieczność” – napisał Mourinho na Instagramie. Uwagę może przykuwać też muzyka – utwór Nelle tue mani, wykonywany przez Andreę Bocelliego.

Najpierw sukcesy, a potem wyraźny regres

Niektórzy dziwią się, że AS Roma podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z Mourinho. Liczono bowiem, iż być może słynny szkoleniowiec wyprowadzi drużynę kryzysu. Czarę goryczy przelało jednak ostatnie pięć ligowych spotkań. W nich zespół z Rzymu odniósł tylko jedno zwycięstwo, zanotował jeden remis, a do tego także trzy porażki.

Obecnie w ligowej tabeli Roma zajmuje 9. miejsce z dorobkiem 29 punktów. Tymczasem sezon jest już minimalnie za półmetkiem, bo rozegrano 20 kolejek.

Mourinho ma – w byłym już klubie – wielkie zasługi. Został zakontraktowany przed sezonem 2021/22. Pod jego wodzą Giallorossi sięgnęli po triumf w Lidze Konferencji Europy. W kolejnej kampanii dotarli do finału Ligi Europy. Co istotne, dwukrotnie plasowali się na szóstej pozycji w Serie A. Teraz jednak trener zapłacił posadą za brak stabilizacji na wysokim poziomie.

