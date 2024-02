Wiadomo, co dalej z Piotrem Zielińskim. Prezes Napoli oficjalnie to potwierdził

Od jakiegoś czasu trwa saga transferowa z udziałem Piotra Zielińskiego. Kontrakt pomocnika z SSC Napoli kończy się 30 czerwca. Coraz głośniej mówi się o jego ewentualnym odejściu do Interu Mediolan, ale do tej pory żadna ze stron nie potwierdziła ani nie zaprzeczyła doniesieniom.

Prezes SSC Napoli tłumaczy decyzję dot. Piotra Zielińskiego

Wszystko zmieniło się w piątek 2 lutego, kiedy decyzją władz klubu z Neapolu, Polak został wycofany z listy graczy zgłoszonych do Ligi Mistrzów. Aurelio De Laurentiis jest znany z podobnych ruchów. Przekonał się o tym Arkadiusz Milik, który po rezygnacji z podpisania nowego kontraktu, wylądował na trybunach.

Na konferencji prasowej przed meczem Napoli – Hellas Verona Aurelio de Laurentiis wyjaśnił sytuację z udziałem Piotra Zielińskiego i Leandra Dendonckera, który podzielił los Polaka. – Przykro mi z ich powodu, ale w kontekście następnego sezonu muszę dowiedzieć się, kogo wziąć na stałe. To nie nasza wina, że restrykcje UEFA nakazują określoną liczbę zawodników. Przeprowadziliśmy transfery i trzeba było z kogoś zrezygnować – powiedział, cytowany przez „La Gazetta dello Sport”.

Piotr Zieliński oficjalnie odchodzi z Napoli

Ponadto w trakcie spotkania z mediami Aurelio de Laurentiis zdementował plotki, że mści się w ten sposób na Polaku oraz zdradził, jaka będzie przyszłość Polaka. Prezes SSC Napoli zapowiedział to otwarcie.

– Czytałem, że ktoś powiedział, że była to jakaś zemsta lub odwet, ale absolutnie nie jest to prawdą. Zieliński jest wspaniałą osobą i dobrym zawodnikiem, ale wybory zostały podjęte. Odchodzi i od 1 lipca nie będzie go już z nami, a my z drugiej strony musimy zrozumieć, czy opcje wykupu wypożyczonych zawodników mają zostać zrealizowane, zarówno w przypadku Traore, jak i Dendonckera – zakończył.

