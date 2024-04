Arkadiusz Milik ma spore problemy. Niepokojące doniesienia o Polaku

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Arkadiusza Milika. Napastnik, który w przeszłości był regularnie powoływany do reprezentacji Polski, stracił miejsce w kadrze drużyny narodowej. Jakby tego było mało, nie tylko Michał Probierz nie korzysta z usług Polaka. Milik jest bowiem kontuzjowany, opuszczając kolejne mecze Juventusu.

Media: Arkadiusz Milik nadal wśród piłkarzy kontuzjowanych

Po raz ostatni mający 30 lat napastnik wystąpił w barwach Starej Damy 10 marca w meczu ligowym z Atalantą (2:2). Polak wpisał się nawet na listę strzelców. Od tego czasu Milik jest jednak kontuzjowany, walcząc z problemami mięśniowymi.

W mediach społecznościowych np. Romeo Agresti, dobrze zorientowany w sprawach związanych ze Starą Damą, poinformował, że Polak nie najprawdopodobniej nie będzie do gry w prestiżowym, derbowym starciu. Wyjazdowy mecz przeciwko Torino piłkarze Juventusu rozegrają w najbliższą sobotę (tj. 13 kwietnia) o godzinie 18:00.

twitter

Choć Polak w sezonie 2023/24 wystąpił aż w 26. meczach Serie A, Milik spełnia rolę rezerwowego w turyńskim klubie. Trener Massimiliano Allegri najczęściej daje szanse Milikowi, jako rezerwowemu. W lidze włoskiej Polak zdobył trzy gole i zaliczył jedną asystę. W poprzednim sezonie Milik miał tyle samo po stronie asyst, ale siedem trafień.

Wydaje się, że latem 2024 Polak zmieni klub. Ta sytuacja z pewnością nie pomaga w perspektywie ew. walki o miejsce na Euro 2024. Trener Probierz ma innych, regularnie grających napastników w zanadrzu.

twitter

Polska z awansem na Euro 2024. Z kim zagra w Niemczech?

Jeszcze zanim rozpoczęły się marcowe baraże, UEFA rozlosowała grupy tegorocznych mistrzostw Europy. Polacy zagrają w Niemczech z Holandią, Francją oraz Austrią. Jak wygląda dokładny terminarz? Biało-Czerwoni rozpoczną od spotkania z Holandią, 16 czerwca w Hamburgu (g. 15:00). Następnie Polska – Austria w Berlinie (21.06, 18:00) i na koniec grupowych rozgrywek najtrudniejsze wyzwanie, Francja – Polska. Mecz z wicemistrzami świata zaplanowano na 25 czerwca w Dortmundzie, od godziny 18:00.

Co ciekawe, tylko w 2016 roku reprezentacja Polski zdołała cokolwiek osiągnąć na imprezie rangi ME. Drużyna prowadzona wówczas przez trenera Adama Nawałkę dotarła we Francji do ćwierćfinału. W 2008, 2012 i 2021 roku Polacy zajmowali… ostatnie, czwarte miejsca w grupach.

Jak będzie w Niemczech? Zespół trenera Probierza z pewnością czeka trudne wyzwanie.

Czytaj też:

Ogromny regres Legii Warszawa. Tylko jedna drużyna z gorszym wynikiem