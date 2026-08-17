Koszmarny wypadek znanego piłkarza. Jest w stanie śpiączki

Co dokładnie się wydarzyło? Jak poinformowały włoskie media, Yael Trepy przebywając na terenie willi w rejonie Costa Smeralda (północno-wschodnia Sardynia), niemal utonął. To wstrząsające, ale niestety, prawdziwe doniesienia.

„Według wstępnej rekonstrukcji zdarzenia, do którego doszło o godzinie 18, zawodnik wpadł w część basenu, gdzie woda jest najgłębsza. Znajdował się w tarapatach, ponieważ, jak ustalono, nie umie pływać. Został wyciągnięty z wody, ale powaga sytuacji wymagała natychmiastowej interwencji służb medycznych. Napastnik, zaintubowany, został przetransportowany helikopterem ratunkowym do Sassari” – napisała włoska „La Stampa”.

Dodajmy, że do tego fatalnego zdarzenia miało dojść w niedzielę (tj. 16 sierpnia). Dwa dni wcześniej Francuz zagrał w barwach Cagliari Calcio w Pucharze Włoch z SS Arezzo. Trepy spędził na boisku 54 minuty, a jego zespół wygrał 1:0.

Fatalny wypadek piłkarza z Serie A. Yael Trepy niemal utonął na basenie

Niestety, doniesienia z Półwyspu Apenińskiego dotyczące zdrowia i życia Francuza, są bardzo niepokojące. Mający 20 lat piłkarz trafił na oddział intensywnej terapii w szpitalu Santissima Annunziata w Sassari.

Według wstępnych ustaleń śledztwa, zawodnik z Sardynii wpadł w najgłębsze miejsce basenu. Nie umiejąc pływać, zawodnik błyskawicznie znalazł się pod wodą. Akcja ratunkowa była stosunkowo szybka. Po zaintubowaniu został przetransportowany helikopterem w ciężkim stanie do wspomnianego szpitala.

Tomografia klatki piersiowej ujawniła obecność dużych ilości płynu w płucach.

Stan utalentowanego Francuza jest ciężki.

Cagliari Calcio również odniosło się do zdarzenia z udziałem swojego piłkarza. W mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo wpisów, z życzeniami powrotu do zdrowia dla Francuza.

"Klub pozostaje w stałym kontakcie z placówką służby zdrowia i rodziną zawodnika, uważnie monitorując postępy w jego stanie zdrowia. W tym momencie Cagliari Calcio łączy się myślami z Yael i jej rodziną. Klub prosi również o poszanowanie ich prywatności i będzie przekazywał wszelkie informacje na bieżąco" – czytamy w komunikacie na stronie internetowej klubu.

Trepy w poprzednim sezonie zadebiutował na boiskach Serie A. Ostatecznie Francuz zakończył sezon 2025/26 z dorobkiem ośmiu meczów i jednego gola na poziomie jednej z najlepszych lig piłkarskich na Starym Kontynencie.

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