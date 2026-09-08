Zabieg serca u reprezentanta Polski. Niepokojąca scena na boisku

Do niepokojącej sceny z udziałem Polaka doszło w trakcie poniedziałkowego (tj. 7 września) meczu Udinese – Lazio. Gospodarze ostatecznie przegrali (1:2) z drużyną ze stolicy Italii.

Niestety, Jakub Piotrowski musiał opuścić boisko już w 15 minucie meczu. Chwilę wcześniej pomocnik Udine został ukarany żółtą kartą za faul taktyczny, dzięki któremu zakończył groźną akcję rywala tuż przed polem karnym gospodarzy.

Problemy Jakuba Piotrowskiego. Reprezentant Polski przejdzie zabieg serca!

Jak się okazało u zawodnika wystąpiła łagodna arytmia serca. Informacje o niepokącym zdarzeniu i następstwach przekazał klub, w ktrórym Polak występuje. Piotrowski „w najbliższych dniach przejdzie operację ablacji serca, po której będzie mógł wrócić do regularnej gry, po okresie odpoczynku”.

Mający 28 lat piłkarz w ostatnich latach wielokrotnie występował w reprezentacji Polski. Po raz ostatni w czerwcu b.r. podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą (0:2) we Wrocławiu.

Piotrowski ze względu na swoje problemy zdrowotne z pewnością nie będzie brany pod uwagę przy powołaniach na najbliższe mecze kadry Jana Urbana. Pomocnik regularnie występuje na boiskach Serie A, gdzie zyskał uznanie. W Udine występował jeszcze jeden kadrowicz – Adam Buksa. Napastnik latem b.r. przeniósł się jednak do Hiszpanii. Polak został wypożyczony do RCD Mallorca.

Dodajmy, że Polacy pierwszy mecz w ramach rozgrywek Ligi Narodów (Dywizja B), zagrają już 25 września, w roli gospodarzy, ze wspomnianą wcześniej Bośnią i Hercegowiną.

Trzy dni później (tj. 28.09) Polska zmierzy się za to na wyjeździe ze Szwecją. Będzie to symboliczny rewanż za przegrany, kilka miesięcy temu, finał strefy barażowej UEFA do MŚ 2026. Wówczas Szwedzi byli górą, wygrywając z Polakami 3:2.

Czytaj też:

Były agent Lewandowskiego bez ogródek. „Jest egoistą, myśli o sobie” Czytaj też:

Znany reprezentant Polski kończy karierę! „Time to say goodbye”