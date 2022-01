Koniec spekulacji. Były reprezentant Polski ma nowy klub

Łukasz Teodorczyk w 2018 roku przeszedł do Udinese Calcio, rozgrywając w pierwszym sezonie 16 spotkań. Kolejne rozgrywki kończył z bilansem 14 meczów, a w bieżącym sezonie w ogóle nie otrzymuje szans od trenera. Pod koniec grudnia rozwiązał kontrakt z włoskim klubem, co momentalnie wywołało spekulacje na temat jego przyszłości.

Transfery. Łukasz Teodorczyk zmienił klub

Były reprezentant Polski był łączony m.in. z klubami Ekstraklasy, a zainteresowanie ściągnięciem napastnika już wcześniej miała wykazywać Jagiellonia Białystok. Teodorczyk był również łączony z Besiktasem, czyli drużyną występującej w lidze tureckiej. Na początku stycznia pojawiły się z kolei doniesienia prosto z Serie B. Napastnik znalazł się na liście życzeń Vicenzy, która walczy o utrzymanie w tej klasie rozgrywkowej.

Jak okazało się we wtorek 4 stycznia, to Vicenza wygrała wyścig o polskiego napastnika. Na stronie klubu poinformowano, że Teodorczyk podpisał umowę obowiązującą do końca sezonu, ale z możliwością jej przedłużenia. 30-latek będzie występował z numerem 91.

Kariera Łukasza Teodorczyka

Łukasz Teodorczyk swoje pierwsze szlify w zawodowym futbolu zbierał w Polonii Warszawa, dla której rozegrał trzy sezony. Napastnik występował później także w Lechu Poznań, a dobre występy na boiskach Ekstraklasy sprawiły, że wzbudził zainteresowanie Dynama Kijów.

Teodorczyk rozegrał dwa sezony dla ukraińskiej drużyny, a następnie udał się na wypożyczenie do Anderlechtu. Ten ostatecznie zdecydował się na wykupienie zawodnika, który odwdzięczył się świetną grą, strzelając w sezonie 2017/2018 aż 33 bramki w meczach ligowych, znacznie przyczyniając się do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Po przejściu do Udinese gwiazda Teodorczyka świeciła coraz słabiej i nawet wypożyczenie do belgijskiego Charleroi nie pomogło mu w powrocie do szczytowej formy i w wywalczeniu miejsca w składzie włoskiego zespołu.

Teodorczyk ma na swoim koncie także występy w reprezentacji Polski. 30-letni dzisiaj napastnik wystąpił w pięciu spotkaniach eliminacji do mistrzostw świata, a następnie został powołany na mundial organizowany w 2018 roku w Rosji. Teodorczyk wchodził z ławki w meczach z Kolumbią i Japonią.

