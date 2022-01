Oficjalnie: Kacper Kozłowski ma nowy klub. Reprezentant Polski najpierw uda się na wypożyczenie

Kacper Kozłowski swoimi dobrymi występami w Ekstraklasie wzbudził zainteresowanie zagranicznych klubów. O pomocniku Pogoni Szczecin stało się głośno także podczas ostatniego Euro, kiedy to został najmłodszym zawodnikiem grającym na mistrzostwach Europy. Już od kilku miesięcy 18-latek był łączony z Brighton, który chętnie zatrudnia Polaków. Swoich szans w angielskim klubie próbował Michał Karbownik, a pewnym punktem drużyny jest Jakub Moder.

Transfery. Kacper Kozłowski odchodzi z Pogoni

Z doniesień medialnych wynikało, że w grę wchodziło kilka scenariuszy. Jeden z nich zakładał, że Mewy już w zimowym okienku transferowym wykupią Kozłowskiego, który następnie uda się na wypożyczenie zwrotne i dokończy sezon w Pogoni Szczecin. Do tego ostatecznie nie dojdzie, o czym poinformowano w środę 5 stycznia.

Na stronie Brighton pojawił się oficjalny komunikat, w którym przekazano, że Kozłowski podpisał z klubem kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2026 roku. Polak póki co poczeka jednak na debiut w Premier League, a najbliższe miesiące spędzi na wypożyczeniu w belgijskim Royale Union St-Gilloise.

Transfery. Brighton zadowolone z pozyskania Kozłowskiego

Przedstawiciele Mew nie kryją zadowolenia z zakontraktowania Kozłowskiego. – Jest błyskotliwym, młodym talentem i jesteśmy bardzo zadowoleni, że pozyskaliśmy Kacpra, który dokonał znacznego postępu w swojej karierze na bardzo wczesnym jej etapie – przekazał dyrektor techniczny klubu, Dan Anhworth.

Trener Graham Potter podkreślił z kolei, że styl gry młodego reprezentanta Polski pasuje do tego prezentowanego przez Brighton. – Podczas mojego pobytu tutaj bardzo dobrze radziliśmy sobie z rekrutacja przyszłościowych zawodników, a przyjście Kacpra to tego typu transfer – dodał. – Na początku wyjedzie na wypożyczenie, ponieważ jest dla niego ważne, aby kontynuować swój rozwój. Jest chętny do regularnej gry – stwierdził szkoleniowiec.

Jak przekazał na Twitterze dziennikarz Fabrizio Romano, Brighton zapłaciło za Kozłowskiego osiem milionów funtów.

