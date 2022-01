Krzysztof Piątek o krok od nowego klubu. Polak przyleciał na testy medyczne

Przygoda w Hercie Berlin okazała się dla Krzysztofa Piątka wyjątkowo nieudana. Polak pod koniec poprzedniego sezonu doznał groźnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. Od tego czasu snajper nie jest w stanie wrócić do dyspozycji, jaką prezentował na boiskach Serie A, kiedy to strzelał bramkę za bramką. W obecnym sezonie Bundesligi rozegrał zaledwie dziewięć spotkań, w których strzelił tylko jednego gola.

Transfery. Krzysztof Piątek wróci do Serie A

Oczywiste stało się, że 26-latek będzie rozglądał się za nowym klubem, w którym zyska szansę na regularne występy. Zainteresowanie Polakiem miała zgłaszać Genoa, w której Piątek występował w 2018 roku. I chociaż napastnik rozegrał tam tylko pół roku, to swoimi świetnymi występami zwrócił uwagę Milanu, który wykupił go za 35 mln euro.

Później kariera Piątka wyraźnie wyhamowała, a szansą na odbudowę dawnej dyspozycji będzie powrót na włoskie boiska. Wiele wskazuje na to, że wyścig o pozyskanie 26-latka wygra Fiorentina. Dziennikarz Gianluca Di Marzio przekazał w środę 5 stycznia, że klub z Florencji ma wypożyczyć zawodnika na pół roku, z opcją wykupienia go za 15 mln euro.

Dzień później w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania potwierdzające, że Piątek przyleciał już do Florencji. Reprezentant Polski ma przejść testy medyczne, po których klub oficjalnie ogłosi jego wypożyczenie.

Trudne zadanie przed Piątkiem

Jeśli Piątek faktycznie dołączy do Fiorentiny, to czeka go trudna rywalizacja o miejsce w podstawowym składzie. Niekwestionowaną gwiazdą linii ataku drużyny Vincenzo Italiano jest Dusan Vlahović. Wyceniany na 70 mln euro Serb w bieżącym sezonie Serie A rozegrał 19 spotkań, w których strzelił aż 16 bramek i odnotował dwie asysty. 21-latek po sezonie prawdopodobnie odejdzie jednak do mocniejszego klubu, a Polak może być przymierzany do roli jego następcy.

