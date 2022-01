Wychowanek Red Bulla Salzburg trafił do Piasta Gliwice. Jest oficjalne potwierdzenie transferu

Żadna drużyna z Ekstraklasy nie jest tak aktywna na rynku transferowym tej zimy jak Piast Gliwice. 17 stycznia śląski zespół ogłosił pozyskanie czwartego zawodnika. Już wcześniej Ślązacy sprowadzili Rauno Sappinena, Tihomira Kostadinova i Michała Kaputa. Teraz do powyższego grona dołączył Constantin Reiner.

Constantin Reiner kolejnym transferem Piasta Gliwice

Według oficjalnej strony klubu 24-letni obrońca trafił do ekipy Waldemara Fornalika na zasadzie transferu definitywnego. Podpisał z nią kontrakt, który będzie obowiązywał go do 30 czerwca 2025 roku. Wcześniej występował w SV Ried w Austrii. Pierwsze kroki w futbolu stawiał natomiast w akademii Red Bulla Salzburg.

– Jestem podekscytowany i przyznam, że towarzyszy mi lekki stres. Piast jest moim pierwszym zagranicznym klubem, ale ogólnie rzecz biorąc, jestem szczęśliwy z podjętej decyzji. To doskonała okazja, by wykonać kolejny krok w rozwoju. Nowy kraj, nowa liga i nowa drużyna, ale jestem przekonany, że to doświadczenie będzie dla mnie bardzo cenne – powiedział Austriak cytowany w opublikowanym na stronie Piasta komunikacie.

Bogdan Wilk chwali nowy nabytek

– Trafił do nas piłkarz o świetnych warunkach fizycznych. To wysoki, prawie dwumetrowy obrońca, który w ostatniej rundzie w lidze austriackiej popisał się również liczbami, mając dwie bramki i asystę. Cieszymy się, że potwierdzamy ten transfer w dniu wylotu zespołu do Turcji. Constantin przepracuje z drużyną większość okresu przygotowawczego, co pozwoli mu dodatkowo poznać filozofię i styl gry Piasta – dodał Bogdan Wilk, dyrektor sportowy gliwiczan.

