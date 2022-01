Media: Jest oferta za gwiazdę Legii Warszawa. „Wreszcie racjonalna informacja z dobrego źródła”

Wydaje się, że w tej historii nie doświadczymy zwrotu akcji. Mahir Emreli pragnie odejść z Legii Warszawa i to jak najszybciej. Dotychczas w jego kontekście pojawiało się mnóstwo plotek transferowych, ale brakowało konkretów. Teraz jednak z konkretną ofertą miał wyjść Sivasspor.

Sivasspor zainteresowany transferem Mahira Emrelego

O propozycji doniósł niejaki Ertan Suzgun. Ten turecki reporter telewizyjny jest jednym z najbardziej wiarygodnych dziennikarzy z tego kraju. Potwierdza to Filip Cieśliński, dawny redaktor „Przeglądu Sportowego”, który pasjonuje się tureckim futbolem. „Wreszcie informacja z dobrego źródła i brzmiąca racjonalnie” – stwierdził Polak.

„Sivasspor złożył ofertę za Mahira Emrelego, który gra w Legii Warszawa. Klub chce sfinalizować ten transfer” – napisał wspomniany Suzgun. Już wcześniej w mediach, szczególnie azerskich, pisało się o sporym zainteresowany tym napastnikiem ze strony drużyn znad Bosforu. Wśród potencjalnych nowych pracodawców snajpera wymieniano nawet takie marki jak Besiktas czy Istanbul Basaksehir.

Reprezentanci Emrelego chcą „uwolnić go” z Legii Warszawa

W ostatnich tygodniach wokół Azera powstało spore zamieszanie. To efekt historii, która rozegrała się jeszcze w grudniu po meczu mistrzów Polski z Wisłą Płock. Nafciarze zwyciężyli wówczas niespodziewanie, a gdy autokar ze stołeczną drużyną pojawił się ponownie w jej ośrodku treningowym, wdarło się do niego kilku chuliganów. Kibole pobili między innymi Emrelego, dlatego teraz on i jego przedstawiciele robią wszystko, aby zawodnik ten mógł odejść z Legii.

Napastnik miał nawet rozpocząć procedurę rozwiązania kontraktu z winy klubu i nie pojechał z resztą drużyny na zimowe zgrupowanie do Dubaju. Wszystko wskazuje na to, że już więcej nie zagra w barwach warszawskiej drużyny.

