Z klubu Ekstraklasy do Ajaxu Amsterdam? To możliwe, Holendrzy chcą pozyskać wielki polski talent

Ajax Amsterdam znany jest ze znakomitego szkolenia młodzieży oraz promowania młodych talentów, których ściąga z różnych krajów Europy, kiedy jeszcze mają kilkanaście lat. Jedną z takich wyłowionych przez Holendrów pereł może być Jan Faberski z Jagiellonii Białystok.

Jan Faberski z Jagiellonii Białystok na celowniku Ajaxu Amsterdam

O zainteresowaniu tym zawodnikiem donosi Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. Według niego ten młody pomocnik, który pojechał z pierwszą drużyną do Turcji na zgrupowanie, już wkrótce może zmienić barwy klubowe. Jego wielki talent dostrzegł nie tylko Piotr Nowak, nowy trener Jagiellonii, lecz też skauci Ajaxu Amsterdam. Piętnastolatek wystąpił nawet w ostatnim sparingu białostoczan z BFC Siofok, w którym polska ekipa zwyciężyła 3:0.

Kapitan Jagiellonii Białystok chwali Jana Faberskiego

Choć Faberski jeszcze wyraźnie odstaje fizycznie od starszych graczy, ewidentnie ma spory potencjał. Dostrzegł to między innymi Taras Romanczuk. – To dobrze wyszkolony technicznie chłopak, piłka mu nie przeszkadza. Przed nim dużo pracy, ale już w grudniu podczas wspólnych treningów zauważyłem, że nie boi się grać, podejmować ryzyko. Jest odważny w swoich decyzjach – powiedział kapitan ekipy z Podlasia. – Często podchodzi do nas i podpytuje o różne aspekty. My staramy się mu podpowiedzieć to i owo. Ogólnie jest bardzo fajnym chłopakiem – dodał defensywny pomocnik.

W artykule na portalu meczyki.pl czytamy, że Ajax obserwował wychowanka Jagiellonii już od 2016 roku, a kiedy ten miał 11 lat, był nawet na tygodniowych testach. Wtedy jeszcze nie załapał się do jeden z najlepszych akademii świata, ale Holendrzy nie skreślili go ze swojej listy talentów do obserwacji. Teraz ponoć Faberski jest bliżej przenosin do Ajaxu niż kiedykolwiek wcześniej.

