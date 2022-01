Młodzieżowy reprezentant Polski i Niemiec zawodnikiem Śląska Wrocław. Klub potwierdził transfer

Zgodnie ze wcześniejszymi przewidywaniami, Dennis Jastrzembski został zawodnikiem Śląska Wrocław. Zespół ten ogłosił pozyskanie go wieczorem 25 stycznia, o czym mogliśmy przeczytać na oficjalnej stronie klubu. Dwudziestojednoletni piłkarz związał się z Wojskowymi umową aż do końca 2025 roku.

Śląsk Wrocław potwierdził transfer Dennisa Jastrzembskiego

Czym przekonał skrzydłowych przedstawicieli ekipy z Dolnego Śląska? Wyjaśnił to Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy wrocławian, w oficjalnym komunikacie. – To piłkarz o bardzo dobrych predyspozycjach motorycznych. Idealnie wpisuje się w nasz styl gry. Jest dynamiczny, przebojowy, lubi grać do przodu, ale nie zapomina też o pracy w defensywie. Uważam, że może dać nam dużo jakości. Cieszymy się, że Dennis trafia do Śląska, bo mieliśmy bardzo dużą konkurencję. Walczyły o niego kluby nie tylko z polskiej ligi, ale też zagraniczne drużyny. W transferze pomogła nasza praca i osoba trenera Jacka Magiery, z którym Dennis zna się z młodzieżowej reprezentacji Polski – opowiedział.

– Wybrałem Śląsk, bo widzę ten klub, jako miejsce, w którym będę mógł regularnie grać i będę miał zaufanie trenera i drużyny. Najważniejszy jest dla mnie rozwój i wierzę, że tutaj mam na to szansę – stwierdził z kolei sam Jastrzembski, cytowany w tym samym komunikacie.

Nieudana przygoda Jastrzembskiego z Herthą Berlin

Rzeczywiście początek kariery, którą próbował zrobić w Bundeslidze, nie należał do udanych. W sezonie 2021/22 był klubowym kolegą Krzysztofa Piątka w Hercie Berlin, ale w całej rundzie jesiennej rozegrał zaledwie osiem meczów, w których nie zaliczył ani gola, ani asysty. Tylko nieco lepiej poszło mu w poprzednich rozgrywkach. Wtedy to przez pół roku reprezentował barwy trzecioligowego SV Waldhof Mannheim i w 15 meczach trafił do siatki raz, do tego dodał dwie asysty. Był wtedy na wypożyczeniu z Herthy, której jest wychowankiem.

