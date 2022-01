Amerykański klub zrobił wyjątek dla reprezentanta Polski. Intrygujący transfer stał się faktem

Karol Świderski stał się kolejnym reprezentantem Polski, który tej zimy postanowił zmienić barwy klubowe. Napastnik skorzystał z możliwości, by zagrać w kraju coraz częściej wybieranym przez naszych rodaków – Stany Zjednoczone. Snajpera pozyskał zespół Charlotte FC, czyli niedawno powstała drużna. Ekipa ta w 2022 roku zadebiutuje w MLS.

Szczegóły transferu Karola Świderskiego do Charlotte FC

W oficjalnym komunikacie na stronie internetowej klubu napisano, że zawodnik ten podpisał kontrakt do końca sezonu 2025 z możliwością przedłużenia go o kolejny rok. W tej chwili Świderski czeka jeszcze na dopięcie formalności związanych między innymi z jego wizą. Według informacji portalu meczyki.pl PAOK Saloniki miał zarobić na nim pięć milionów euro. Jeśli to prawda, Polak stał się piątym najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii tego klubu.

W Charlotte FC natomiast napastnik ma zostać jednym z tak zwanych „designated players”. W lidze Stanów Zjednoczonych obowiązuje bowiem „salary cap”, czyli ograniczone „widełki” płacowe, w których muszą poruszać się kluby w kwestiach pensji dla swoich piłkarzy. Każdy zespół może jednak poczynić trzy wyjątki od tej reguły, kontraktując tak zwanych „designated players” i właśnie na takim kontrakcie znalazł się Polak.

Jan Sobociński także zagra w MLS

Co ważne, w Charlotte FC nie będzie jedynym reprezentantem naszego kraju. Już wcześniej z ekipą z Karoliny Północnej umowę podpisał także Jan Sobociński, wychowanek ŁKS-u Łódź. Jego Amerykanie wykupili za 1,8 miliona euro (według transfermarkt.de) w 2021 roku, a następnie wypożyczyli na rundę jesienną z powrotem do łódzkiego zespołu.

Czytaj też:

Były trener Ukraińców zaskoczył: Jeśli Szewczenko jest rozsądny, to nie obejmie teraz reprezentacji Polski