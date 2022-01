Bramkarz z polskimi korzeniami na celowniku Arsenalu. Chciał grać dla Biało-Czerwonych

Dziennikarzem, który poinformował o tym potencjalnym ruchu jest Fabrizio Romano, doskonale rozeznany w świecie piłkarskich transferów. Według niego Kanonierzy są pod wrażeniem występów zaledwie 17-letniego golkipera w MLS i najchętniej sprowadziliby go do siebie jeszcze w zimowym okienku transferowym.

Arsenal chce transferu Gabriela Sloniny

Według Romano klub z Londynu byłby w stanie wyłożyć za niego naprawdę duże pieniądze. Mówi się nawet o kwocie rzędu 10 milionów euro. Byłby to jeden z najwyższych transferów w historii ligi amerykańskiej. Dokładnie czwarty najdroższy jeśli chodzi o zawodników odchodzących z MLS. Przed laty tyle samo zapłacił Bayern Monachium za Alphonso Daviesa.

Gdyby inwestycja The Gunners w Sloninę stała się faktem, do drużyny z Premier League przeniósłby się on dopiero latem, a na razie został w Chicago Fire w ramach wypożyczenia zwrotnego. Amerykański bramkarz polskiego pochodzenia przebojem wszedł do pierwszego zespołu Strażaków i nie oddał już miejsca w składzie bardziej doświadczonym kolegom. W 11 występach zachował cztery czyste konta i momentalnie zwrócił uwagę selekcjonera seniorskiej reprezentacji USA.

Gabriel Slonina wciąż może grać dla reprezentacji Polski

Co ciekawe kilka miesięcy temu Slonina ogłosił, że w przyszłości chciałby zagrać dla reprezentacji Polski. On urodził się już w Stanach Zjednoczonych, ale jego rodzice pochodzą znad Wisły, a w domu Sloninów mówi się po polsku. Na razie jednak nie wiadomo, czy PZPN i przyszły selekcjoner będą chętni, by go powołać. W ostatnim czasie wezwał go za to Gregg Berhalter do kadry USA. Młody golkiper na ławce spędził cały mecz towarzyski z Bośnią i Hercegowiną. Drogę do drużyny Biało-Czerwonych nadal ma zatem otwartą.

