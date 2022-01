Media: Matty Cash na celowniku wielkiego hiszpańskiego klubu. Kilkadziesiąt milionów na stole

Rankiem 28 stycznia w Anglii pojawiła się intrygująca informacja transferowa. Według dziennika „The Sun” jeden z reprezentantów Polski może już niebawem zagrać w Atletico Madryt. To Matty Cash, który jesienią 2021 roku przyjął obywatelstwo naszego kraju i zadebiutował w kadrze za kadencji Paulo Sousy.

Będzie głośny transfer Matty’ego Casha? Chce go Atletico Madryt

Los Colchoneros mają szukać następcy Kierana Trippiera, którego przed laty pozyskali z Tottenhamu Hotspur. Ten angielski defensor niedawno przeniósł się jednak do Newcastle United. Sroki zapłaciły za niego 12 milionów funtów. Teraz znacznie większą kwotę samo Atletico ma przeznaczyć na znalezienie sukcesora dla Trippiera.

Według brytyjskiego dziennika chodzi o kwotę niemal czterokrotnie większą. Drużyna z Madrytu chciałaby przeznaczyć 40 milionów na Matty’ego Casha z Aston Villi. „Reprezentant Polski jest chętny do przenosin na Wanda Metropolitano, co jest bardzo prawdopodobne. Atletico chce jednak zaczekać do lata, zanim wprawi machinę transferową w ruch. Nie należy jednak kompletnie wykluczać rozstrzygnięcia sprawy już w ostatnich dniach stycznia” – czytamy w tekście.

Drużyna z Birmingham zabezpieczyła się na ewentualne odejście Casha, sprowadzając zimą Caluma Chambersa. Ten jednak nie jest tak ofensywnie usposobionym defensorem, jak nasz kadrowicz. Ten gra w Aston Villi od początku sezonu 2020/21, po tym jak został wykupiony z Nottingham Forest za nieco ponad 15 milionów euro. W barwach tego zespołu rozegrał 51 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył trzy asysty.

