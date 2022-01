Były reprezentant Polski ma wrócić do Ekstraklasy. Wiemy, do którego zespołu może trafić

Od pewnego czasu mówiło się, że Kamil Wilczek może niebawem zmienić klub. W ostatni dzień stycznia napastnik rozstał się z FC Kopenhagą. Takiego rozwoju wydarzeń spodziewano się już wcześniej.

Kamil Wilczek rozwiązał umowę z FC Kopenhagą

„Kamil zawsze wykazywał się ekstremalnym profesjonalizmem podczas swojego pobytu w FC Kopenhadze. Udowodnił, że nadal jest zawodnikiem, który wie, jak strzelać gole, ale perspektywa dalszej gry dla nas nie była dla niego dobra. W związku z tym zadecydowaliśmy, że to odpowiedni moment, aby nasze drogi się rozeszły. Życzymy mu powodzenia i wszystkiego najlepszego w przyszłości” – czytamy słowa Petera Christiansena, dyrektora sportowego duńskiego klubu.

Piast Gliwice pozyska Kamila Wilczka?

Niedługo potem Tomasz Włodarczyk napisał na Twitterze, do którego polskiego zespołu ma dołączyć. Według niego chodzi o Piasta Gliwice, w którym grał jeszcze zanim wyjechał za granicę. To właśnie w tym śląskim klubie w sezonie 2014/15 sięgnął po koronę króla strzelców, a efektem tego był jego transfer do Broendby. W tym zespole przez lata prezentował się dobrze i był jednym z najlepszych napastników ligi duńskiej.

W Broendby Wilczek dorobił się miana ulubieńca trybun, ale zaprzepaścił to w momencie dołączenia do FC Kopenhagi, ponieważ są to dwaj najwięksi lokalni wrogowie. W biało-niebieskich barwach nie szło mu już tak dobrze, jak wcześniej. O ile w sezonie 2021/22 wystąpił w 27 meczach i zdobył w nich 10 goli, o tyle w obecnych rozgrywkach zaliczył tylko sześć spotkań i jedno trafienie.

Jeśli Wilczek rzeczywiście wróci do Piasta, o miejsce w składzie będzie rywalizował z Alberto Torilem oraz Rauno Sappinenem.

