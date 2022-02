Legia Warszawa ma nowego piłkarza. Grał w Lidze Europy, ma za sobą występy w klubach Bundesligi

Artur Boruc po meczu z Wartą Poznań został zawieszony na trzy ligowe spotkania za odepchnięcie rywala i operatora kamery oraz udostępnienie wpisu obraźliwego wobec sędziego prowadzącego starcie z ekipą z Wielkopolski. W zremisowanym meczu z Termaliką Nieciecza zastąpił go Cezary Miszta, który już jesienią występował między słupkami bramki Wojskowych w czasie, gdy Boruc leczył kontuzję.

Richard Strebinger dołączył do Legii Warszawa

Aleksandar Vuković ma do dyspozycji także Kacpra Tobiasza, który spotkanie ze Słoniami spędził na ławce rezerwowych. Zarówno Tobiasz, jak i Miszta, to jednak młodzi i mało doświadczeni zawodnicy, którzy nie wnoszą do drużyny takiej jakości i spokoju, jak Boruc. Władze Legii postanowiły więc ściągnąć nowego bramkarza, a wybór padł na Richarda Strebingera.

O tym, że Austriak podpisał kontrakt z Legią, poinformowano w niedzielę 20 lutego. Bramkarz, który grał m.in. w Hercie Berlin i Werderze Brema i rozegrał ponad 200 meczów w barwach Rapidu Wiedeń, z którym występował w fazie grupowej Ligi Europy, podpisał kontrakt obowiązujący do końca obecnego sezonu z opcją przedłużenia.

Nowy bramkarz Legii komentuje transfer

Zadowolenia z transferu Strebingera nie kryje dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.

Richard był najlepszym kandydatem w obecnym momencie i wzmocni rywalizację wśród bramkarzy. Ma dużo zalet, ostatnie cztery sezony w jego wykonaniu to tendencja zwyżkowa – bronił coraz lepiej, mimo że jest już doświadczony, ma jeszcze potencjał do rozwoju. Dużo obiecujemy sobie po tym transferze – zaznaczył.

Sam zawodnik zaznaczył, że gra dla mistrza Polski to dla niego „wyzwanie i zaszczyt”. – Sytuacja drużyny nie jest łatwa. Dołączam do zespołu jako nowy zawodnik z pozytywną energią i chcę pomóc kolegom. Klub pokazał, jak bardzo zależy mu, żebym tu trafił. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy – podkreślił Strebinger.

