Rosyjskie media: Grzegorz Krychowiak chce rozwiązać kontrakt z rosyjskim klubem

Świat rosyjskiego sportu został dotknięty licznymi sankcjami w związku z wojną, którą armia Władimira Putina wywołała na Ukrainie. Grzegorz Krychowiak, który oficjalnie sprzeciwił się działaniom prezydenta Rosji i poparł starania PZPN-u o ukaranie Sbornej, teraz ponoć chce odejść z drużyny FK Krasnodar. Informacja ta wypłynęła z redakcji Match TV.

Grzegorz Krychowiak chce odejść z FK Krasnodar jak Daniel Farke

Już wcześniej z tej samej drużyny odszedł Daniel Farke, czyli niemiecki szkoleniowiec, który podpisał z nią kontrakt w połowie stycznia. Trener, który wcześniej prowadził między innymi Norwich, rozwiązał swoją umowę za porozumieniem stron, o czym poinformował sam klub.

Teraz w jego ślady ma pójść właśnie Krychowiak. Rosyjska telewizja Match TV powołuje się na swoje źródła bliskie drużyny, że rozmowy w sprawie odejścia reprezentanta Polski już się rozpoczęły.

Wojna na Ukrainie. FIFA pomoże piłkarzom w rozwiązywaniu kontraktów?

Wydaje się, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż do FIFA miał już wpłynąć wniosek FIFPro (związek reprezentujący interesy piłkarzy) o zmianę przepisów transferowych.

Zdaniem przedstawicieli organizacji w związku z trwającą inwazją Rosji zawodnicy grający w tamtym kraju powinni otrzymać możliwość anulowania swoich umów bez ponoszenia dodatkowych kosztów, takich jak wypłata odszkodowania pracodawcy. – Apelujemy do FIFA, by to zrobiła. To musi zostać załatwione jak najszybciej – powiedział w rozmowie z Vi.nl członek zarządu FIFPro, Louis Everarrd.

Jeśli FIFA skłoni się ku prośbom związku, 133 zagranicznych piłkarzy grających w Rosji będzie mogło praktycznie z dnia na dzień odejść z klubu.

Czytaj też:

„Sprzeciw Rosjan wobec wojny jest większy, niż się spodziewano. Drużynę Białorusi też należy zawiesić”