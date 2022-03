Szykuje się sensacyjny transfer reprezentanta Polski. Były gracz Lecha Poznań może dołączyć do kolegi z kadry

O tym, że Kamil Jóźwiak może przejść do MLS, poinformował na Twitterze Simon Stone. Dziennikarz BBC powołał się na informacje od trenera Polaka, czyli Wayne'a Rooney'a. Pomocnik ma odejść z Derby County za milion funtów, a pieniądze z transferu mają pomóc klubowi w zachowaniu stabilności finansowej.

Stone nie ujawnił, do jakiego klubu ma przejść 23-latek, ale informacje w tej sprawie udało się pozyskać Tomaszowi Włodarczykowi. Dziennikarz Meczyki.pl poinformował, że Jóźwiak w najbliższych dniach zostanie piłkarzem Charlotte FC, w którego barwach występują Karol Świderski i Jan Sobociński.

Kryzys Derby County

Derby County znajduje się obecnie w strefie spadkowej drugiej klasy rozgrywkowej w Anglii, czyli Championship. Warto jednak zaznaczyć, że władze ligi odjęły klubowi Jóźwiaka aż 21 punktów z powodu problemów finansowych. To sprawia, że transfery piłkarzy wydawały się kwestią czasu i najwyraźniej Polak padnie jedną z „ofiar” polityki władz Derby.

Charlotte FC będzie czwartym klubem w seniorskiej karierze 23-latka. Jóźwiak swoją przygodę z profesjonalnym futbolem zaczynał w Lechu Poznań, gdzie po grze w drużynach juniorskich podpisał kontrakt z pierwszą drużyną. Wprawdzie po drodze pomocnik udał się na wypożyczenie do GKS-u Katowice, ale i tak to gra dla Kolejorza pomogła mu zwrócić uwagę zagranicznych skautów i przejść do angielskiego zespołu.

Jóźwiak, który rozgrywa drugi sezon w Derby County, ma już na swoim koncie ponad 50 występów w barwach angielskiego klubu. Pomocnik reprezentacji Polski w poprzednich rozgrywkach rozegrał 41 spotkań w Championship, w których strzelił jedną bramkę i odnotował dwie asysty. W obecnym sezonie popisał się jednym kluczowym podaniem.

Czytaj też:

UEFA nie zawiesiła białoruskich klubów. Wiadomo, jak głosował Zbigniew Boniek