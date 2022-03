Sensacja, klub z polskiej Ekstraklasy chce Grzegorza Krychowiaka! Odbyły się wstępne rozmowy

W związku z wojną na Ukrainie wywołaną przez Rosjan Grzegorz Krychowiak nosi się ze zmianą klubu. Reprezentant Polski sprzeciwia się konfliktowi zbrojnemu, który wynikł z inicjatywy Władimira Putina, prezydenta kraju, w którym aktualnie występuje Biało-Czerwony. W ostatnich dniach defensywny pomocnik zdecydował jednak, iż nie chce dalej grać w zespole FK Krasnodar i próbuje wywalczyć sobie rozwiązanie kontraktu.

Transfery. Legia Warszawa sonduje możliwość sprowadzenia Grzegorza Krychowiaka

Na razie w negocjacjach nie ma jednak postępów, choć w tle toczą się też konsultacje FIFA i FIFPro dotyczące możliwości otwarcia rynku transferowego dla piłkarzy z dwóch lig: rosyjskiej oraz ukraińskiej. Niewykluczone więc, że wkrótce Krychowiak mógłby odejść z obecnej drużyny.

Polak robi wszystko, aby do tego doprowadzić. Według informacji dziennikarza TVP Sport 32-latek miał nawet odmówić gry w najbliższym meczu Krasnodaru z Uralem Jekaterynburg. Piłkarz liczy, że tak radykalnymi krokami sprawi, iż będzie mógł rozwiązać swoją umowę.

A na to tylko czekają przedstawiciele Legii Warszawa. „Dyrektor sportowy, Jacek Zieliński, rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielami piłkarza. Wstępnie badał grunt, bo trzeba to jednak podkreślić, na razie mówimy o sytuacji czysto hipotetycznej” – czytamy w artykule autorstwa Tomasza Włodarczyka z serwisu meczyki.pl.

Krychowiak w Legii? Najpierw FIFA musi zmienić przepisy transferowe

„Jeśli FIFA podejmie decyzję ws. przepisów transferowych, agenci Krychowiaka i przedstawiciele Legii mogliby rozważyć scenariusz, w którym piłkarz gra w Warszawie do końca sezonu” – napisano. Kolejne spotkanie członków federacji w tej sprawie zaplanowano na wtorek, 8 marca.

Wygląda więc na to, że defensywny pomocnik miałby zostać zawodnikiem Wojskowych tylko na chwilę, by pomóc im w walce o utrzymanie, a samemu zachować rytm meczowy, co jest ważnie choćby w kontekście jest występów w kadrze narodowej. Latem reprezentant Polski najprawdopodobniej poszukałby innego, zagranicznego pracodawcy.

