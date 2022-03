Oficjalnie: Grzegorz Krychowiak zmienia drużynę. Klub już potwierdził transfer

W ostatnim czasie dużo mówiło się o transferze Grzegorza Krychowiaka. Defensywny pomocnik robił wiele, aby opuścić FK Krasnodar i w końcu mu się to udało. Na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu 2021/22 będzie występował w AEK-u Ateny.

Grzegorz Krychowiak zagra w AEK-u Ateny. Jest potwierdzenie z greckiego klubu

Polak trafia do tego zespołu dzięki zmianom, jakie FIFA wprowadziła w prawie transferowym kilka dni temu. Miało to oczywiście związek z wojną na Ukrainie, która zmaga się z inwazją wojsk Władimira Putina. W związku z tym światowa federacja podjęła decyzję, że zawodnicy z ligi ukraińskiej oraz obcokrajowcy z ligi rosyjskiej będą mogli zawieszać kontrakty ze swoimi obecnymi drużynami do końca rozgrywek 2021/22 i do 30 czerwca bieżącego roku występować w innych ekipach.

Z tego rozwiązania skorzystał właśnie Krychowiak. Wielu jego kolegów z drużyny w tym czasie również opuściło Rosję, aczkolwiek większość udała się na dodatkowe urlopy. Naszemu reprezentantowi zależy jednak na utrzymaniu rytmu meczowego, ponieważ chce pomóc kadrze Biało-Czerwonych w walce o awans na katarski mundial oraz później w czerwcowych starciach Ligi Narodów.

Grzegorz Krychowiak chciał rozwiązać kontrakt z FK Krasnodarem

Już wcześniej Krychowiak, w związku z wojną na Ukrainie, starał się doprowadzić do tego, aby zerwać kontrakt z Krasnodarem. Była to jego forma buntu przeciwko agresji na naszych południowo-wschodnich sąsiadów. Ostatecznie jednak nie udało mu się uwolnić całkowicie z umowy wiążącej go z rosyjskim klubem. W tej chwili nie wiadomo, jaka będzie przyszłość defensywnego pomocnika po sezonie 2021/22, gdyż jego kontrakt z Krasnodarem obowiązuje aż do czerwca 2024 roku.

