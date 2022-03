Wisła Kraków sprowadzi napastnika Szachtara? Współwłaściciel klubu skomentował doniesienia

Wojna na Ukrainie sprawiła, że dla polskich klubów dostępni stali się gracze, których pozyskanie wcześniej nie byłoby możliwe. Wcześniej na tej zasadzie do Legii Warszawa przeniósł się Benjamin Verbić z Dynama Kijów. Teraz spore wzmocnienie z tamtej ligi może poczynić Wisła Kraków. Mówi się, że do ekipy Białej Gwiazdy dołączy Fernando. O zainteresowaniu Brazylijczykiem jako pierwszy poinformował Bartek Wieczorek, dziennikarz portalu sport.tvp.pl.

Transfer Fernando do Wisły Kraków z Szachatara Donieck możliwy dzięki FIFA

Same przenosiny napastnika do małopolskiego zespołu są możliwe ze względu na regulacje niedawno wprowadzone w życie przez FIFA. Światowa federacja postanowiła bowiem umożliwić zawodnikom z ligi ukraińskiej przechodzenie do klubów z innych lig na zasadzie wypożyczeń w dodatkowym okienku transferowym. Wszystkie takie transakcje należy dopiąć do 7 kwietnia. Rozgrywki u naszych południowo-wschodnich sąsiadów zostały naturalnie wstrzymane ze względu na wojnę z Rosją.

23-letni napastnik w Szachtarze był rezerwowym. W sezonie 2021/22 rozegrał zaledwie siedem meczów, aczkolwiek sporą część rozgrywek stracił ze względu na wcześniejszy uraz kolana. Kiedy już wrócił do dyspozycji, pokazywał się z bardzo dobrej strony. W tych spotkaniach zdobył aż pięć bramek i dorzucił do nich dwie asysty. O jego talencie przekonały się takie ekipy jak SK Dnipro, Zoria Ługańsk, czy Desna Czernihów. Z kolei w Lidze Mistrzów trafiał do siatki w starciach z Realem Madryt i Sheriffem Tyraspol.

Dementi ze strony Jarosława Królewskiego

O miejsce w składzie Wisły Kraków walczyłby ze Zdenkiem Ondraskiem, Janem Klimentem czy Luisem Fernandezem, którzy w bieżących rozgrywkach mocno zawodzą.

Co ciekawe do ewentualnego transferu Fernando odniósł się na Twitterze sam Jarosław Królewski, czyli współwłaściciel klubu. „Nie ma takiego tematu” – napisał.

