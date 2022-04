Bayern Monachium chce zatrzymać Roberta Lewandowskiego. Ten jednak wysłał jasny sygnał

Temat odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium zdominował sportowe media w Polsce i Hiszpanii. 33-latek jest bowiem łączony z FC Barceloną, która ma być poważnie zainteresowana sprowadzeniem napastnika na Camp Nou. Z nowych doniesień przekazanych przez Fabrizio Romano wynika jednak, że Lewandowski wciąż nie poinformował władz bawarskiego klubu o tym, że chciałby odejść z Monachium.

FC Barcelona chce Roberta Lewandowskiego

Dziennikarz, który specjalizuje się w tematyce transferowej i jest powszechnie uznawany za dobrze zorientowanego w tych kwestiach, dodał, że Bayern chce zatrzymać polskiego napastnika. Z jego doniesień wynika jednak, że kapitan Biało-Czerwonych wysłał jasny sygnał sugerujący, że chciałby zmienić otoczenie. „Lewandowski jest dobrze poinformowany w temacie Barcelony, dzięki podpytywaniu się niektórych graczy” – przekazał. „Xavi go chce” – dodał.

Romano przekazał także, że z władzami Barcelony kontaktował się już agent piłkarza, który chciałby wynegocjować dla klienta trzyletnią umowę. „Nic jeszcze nie zostało ustalone” – zaznaczył. To potwierdza doniesienia Tomasza Włodarczyka z Meczyki.pl, który w programie „International level” informował, że Pini Zahavi pod koniec kwietnia ma udać się do Barcelony, by tam rozmawiać z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami Polaka.

Zakładam, że będzie miał konkret przedstawiony przez Blaugranę, może warunki kontraktu dla Roberta. I później z takimi informacjami uda się do Monachium i będzie mógł rozmawiać z Oliverem Kahnem. Moim zdaniem gra dopiero się zacznie – stwierdził Włodarczyk.

Bayern podaje zaporową cenę za Lewandowskiego

Przypomnijmy, z doniesień Gerarda Romero wynika z kolei, że Bayern nie chciałby sprzedawać swojego najlepszego napastnika za mniej niż 60 mln euro. Duma Katalonii jest z kolei skłonna zapłacić tylko 25-30 mln, co wiąże się z trudną sytuacją finansową klubu. Co więcej, Lewandowski w przypadku ewentualnego transferu musiałby zgodzić się na znaczną obniżkę wynagrodzenia, ponieważ klub z Camp Nou nie byłby w stanie sprostać jego oczekiwaniom płacowym.

