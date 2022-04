Szokujące doniesienia niemieckich dziennikarzy. To dlatego Robert Lewandowski chce odejść z Bayernu

Wprawdzie letnie okno transferowe zostanie otwarte dopiero 1 lipca, ale plotki łączące Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną już przybierają na sile. Duma Katalonii ma być zainteresowana pozyskaniem 33-latka, a sam zainteresowany nie ukrywa, że chętnie zmieniłby otoczenie. Tak wynika z doniesień niemieckiego portalu sport1.de, który ujawnił zaskakujące powody, dla których kapitan Biało-Czerwonych miałby odejść z bawarskiego zespołu.

Robert Lewandowski chce odejść z Bayernu Monachium?

Z informacji przekazanych przez dziennikarzy wspomnianego medium wynika, że Polak nie jest „zbyt popularny” w szatni Bayernu. „Od dawna uważany jest za samotnika i mało komunikatywnego – zwłaszcza jeśli chodzi o kontakty z młodszymi zawodnikami” – czytamy w tekście opublikowanym na sport1.de.

Co więcej, Lewandowski od pewnego czasu swoją mową ciała miał dawać do zrozumienia, że nie podoba mu się boiskowa postawa kolegów. Polak tego typu zachowania miał przejawiać nie tylko w trakcie meczów, ale również na treningach. Kapitan Biało-Czerwonych miał też w rozmowach z innymi zawodnikami Bayernu krytykować bardzo ofensywną taktykę narzucaną przez Juliana Nagelsmanna.

Robert Lewandowski i nowe wyzwania w Barcelonie

Jeśli wierzyć doniesieniom wspomnianego portalu, Lewandowski bierze pod uwagę również czysto sportowe aspekty. Polak w ciągu ośmiu lat gry dla Bayernu zdobył wszystko, co było do zdobycia – mistrzostwo Niemiec, krajowy puchar czy Ligę Mistrzów, dokładając do tego rekordy strzeleckie, w tym pobicie osiągnięcia Gerda Muellera. Według niemieckich dziennikarzy spędzenie kolejnych sezonów w bawarskim klubie nie jest dla Polaka „pociągającą” perspektywą, a przejście do La Liga mogłoby zrodzić nowe wyzwania, które 33-latek chętnie by podjął.

Czytaj też:

Czy Robert Lewandowski jest potrzebny FC Barcelonie? Te argumenty trzeba wziąć pod uwagę