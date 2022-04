Robert Lewandowski skrytykowany przez byłego piłkarza Bayernu. Niemiec nie szczędził gorzkich słów

Hiszpańskie i polskie media od kilku dni żyją tematem transferu Roberta Lewandowskiego, który po sezonie miałby odejść z Bayernu Monachium. Polak jest łączony z FC Barceloną, a pogłoski na temat jego transferu podsyca fakt, że 33-latek nie podpisał nowej umowy z Bawarczykami. Ci mieli wprawdzie proponować mu roczny kontrakt, ale takie rozwiązanie nie satysfakcjonuje napastnika, który domaga się dłuższej umowy.

Prezes Bayernu o przyszłości Lewandowskiego

Pogłoski na temat Lewandowskiego uciął Oliver Kahn, który po meczu z Villarreal w Lidze Mistrzów stwierdził, że Polak zostanie w Monachium na kolejny sezon. Prezes Bayernu podkreślił też, że władze mistrza Niemiec ze spokojem podchodzą do doniesień łączych 33-latka z innymi klubami. – Podobno istnieje konkurs na to, kto opowie największą bzdurę o Robercie Lewandowskim – ironizował w rozmowie z Amazon Prime. – Rozmowy będą kontynuowane. Nie jesteśmy szaleni i nie dyskutujemy o transferze zawodnika, który w każdym sezonie strzela dla nas 30-40 bramek – dodał.

Robert Lewandowski skrytykowany przez Mario Gomeza

Zamieszanie wokół Lewandowskiego nie podoba się Mario Gomezowi, który skrytykował zawodnika za to, że ten nie odniósł się do plotek łączących go z FC Barceloną. – Osobiście uważam, że jest świetnym napastnikiem. Ale biorąc pod uwagę ogólną sytuację, jest to dla mnie zbyt samolubne, jeśli chodzi o przyszłość klubu – stwierdził były piłkarz Bayernu cytowany przez watson.de.

Według Niemca, który grał dla bawarskiej drużyny w latach 2009-2013, zdobywając w tym czasie dwa tytuły mistrzowskie i Ligę Mistrzów, zamieszanie wokół Polaka negatywnie wpływa na cały zespół. – Myślę, że te doniesienia mają destrukcyjne konsekwencje dla drużyny – stwierdził.

