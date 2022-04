Dyrektor Barcelony stanowczo ws. Lewandowskiego. Będzie transfer?

Robert Lewandowski jest od pewnego czasu łączony z Barceloną. Polak miałby opuścić Bayern Monachium rok przed upływem kontraktu i udać się do katalońskiej drużyny na przynajmniej trzy lata – to wszystko jednak dziennikarska teoria, która nie znalazła potwierdzenia w oficjalnym przekazie. Do sprawy odniósł się również dyrektor ds. futbolu Barcelony Mateu Alemany.

Dyrektor Alemany: Bardzo go szanujemy

Tuż przed meczem rewanżowym między Barceloną a Eintrachtem Frankfurt dyrektor ds. futbolu Mateu Alemany odniósł się do spekulacji związanych z najlepszym polskim napastnikiem. – Nie mamy żadnej umowy z napastnikiem, to są spekulacje prasy, która bardzo dobrze nadaje się do zapełniania stron – powiedział jasno pracownik katalońskiego klubu, czym podważył informacje przekazywane w ostatnich dniach, że Polak już dogadał się z Barceloną i pozostaje tylko klubowi porozumieć się z Bayernem Monachium.

Lewandowski może jednak zmienić zdanie, co do chęci transferu do Barcelony po tym, co wydarzyło się na Spotify Camp Nou w czwartek 14 kwietnia wieczorem. Barcelona po remisie 1:1 na wyjeździe nie podołała Eintrachtowi Frankfurt w ćwierćfinale Ligi Europy i przegrała ostatecznie drugie spotkanie 2:3. Hiszpański klub był przez większość meczu bezradny i mimo bycia zdecydowanym faworytem pożegnała się z marzeniami o europejskich pucharach.

