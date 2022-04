Reprezentant Polski gotowy na powrót do Europy? Jego agenci już prowadzą rozmowy

Adam Buksa odszedł z Pogoni Szczecin w styczniu 2020 roku. Polak postanowił przenieść się do Major League Soccer, w której zasilił szeregi New England Revolution. Tam w ciągu ponad dwóch lat zdobył w 67 meczach 27 goli i zaliczył 7 asyst. Możliwe, że już niedługo dla napastnika reprezentacji Polski nadejdzie czas na zmianę i powrót do Europy.

Buksa wyląduje w Turcji? Prowadzone są rozmowy

Jak podaje portal sporx.com Adam Buksa jest jednym z celów transferowych Besiktasu. Turecki klub miał już nawet doprowadzić do spotkania swoich przedstawicieli z agentami zawodnika – to miało przebiec pomyślnie. Według portalu Polak jest chętny na ten transfer, a jedyne, co zostało do dogadania to cena, jaką Besiktas miałby zapłacić amerykańskiej stronie.

Wcześniej Besiktas interesował się Norwegiem Alexandrem Sorlothem z Realu Sociedad. Cena za niego okazała się jednak za bardzo wymagająca dla tureckiej strony. Jeśli chodzi o przewidywania w kwestii pieniędzy za Buksę, mają one mniej nadwyrężyć budżet Besiktasu. Kontrakt reprezentanta Polski z New England Revolution wygasa wraz z końcem grudnia 2022 roku.

Ostatnio do Turcji trafił też Tymoteusz Puchacz, który reprezentuje obecnie w ramach wypożyczenia barwy Trabzonsporu. Tam jak na razie nie popisał się niczym szczególnym, a klub podobno nie planuje wykupu zawodnika.

Czytaj też:

Arsenal – Manchester United. Niesamowite emocje w Londynie! W tym meczu ciągle coś się działo