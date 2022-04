Gracz Legii Warszawa na celowniku wielkiego włoskiego klubu. To byłby transferowy hit

Wydawało się, że po tak słabym sezonie mało który piłkarz Legii Warszawa może zostać łakomym kąskiem na rynku transferowym. Tymczasem na portalu calcionapoli24.it czytamy, że Azzurri poważnie zastanawiają się nad ściągnięciem jednego z podopiecznych Aleksandara Vukovicia.

Ernest Muci z Legii Warszawa na celowniku Napoli

Co ciekawe bynajmniej nie chodzi o żadnego kluczowego gracza w typie Josue. Nie, na celowniku Napoli znalazł się Ernest Muci, czyli zawodnik, który bez wątpienia posiada ogromny talent, aczkolwiek ja dotąd nie potrafił uwolnić pełni potencjału. Co prawda należy pamiętać, że ma zaledwie 21 lat, więc ma jeszcze czas, by poczynić duży progres, ale z drugiej strony kibice i przede wszystkim sztab szkoleniowy mieli prawo oczekiwać od niego więcej.

Tymczasem Albańczyk w 21 meczach ligowych sezonu 2021/22 uzbierał zaledwie 1034 minuty i strzelił tylko cztery gole. O ile jesienią jeszcze występował całkiem często, o tyle wiosną za kadencji Aleksandara Vukovicia został odsunięty na boczny tor. Latem co prawda ma nastąpić kolejna zmiana na stanowisku trenera warszawian, ale to nie zmienia faktu, że na razie przydatność Muciego w składzie jest dyskusyjna.

Transfery. Ile może kosztować Ernest Muci z Legii Warszawa?

Prawdopodobnie Azzurri zwrócili uwagę na Albańczyka podczas rywalizacji z Legią w trakcie fazy grupowej Ligi Europy. Piłkarz, który jest w stanie występować zarówno w ataku, jak i na skrzydle, obecnie jest wyceniany na nieco ponad milion euro. Gdyby udało się go sprzedać za mniej więcej taką cenę, warszawianie i tak zrobiliby dobry interes, ponieważ w lutym 2021 roku pozyskali go za 500 tysięcy euro.

