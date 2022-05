Robert Lewandowski potwierdza: Możliwe, że to był mój ostatni mecz w Bayernie Monachium

Wydaje się, że przyszłość Roberta Lewandowskiego jest poza Bayernem Monachium. Na to wskazują też słowa, które napastnik bawarskiego zespołu wypowiedział na antenie Viaplay. Polak zabrał głos w tym temacie zaraz po meczu jego zespołu z VfL Wolfsburg w ostatniej kolejce Bundesligi 2021/22.

Robert Lewandowski potwierdza: „Nie przedłużę kontraktu z Bayernem Monachium”

– Indywidualnie mogę być dumny z tego, co osiągnąłem w tym sezonie, ale drużynowo nie zrealizowaliśmy wszystkich celów, zwłaszcza w Europie. Odpadnięcie z Ligi Mistrzów było dla nas gorzką pigułkę, którą trudno było nam przełknąć. Zrealizowaliśmy plan minimum – w ten sposób odniósł się do kwestii zdobycia mistrzostwa Niemiec.

Reszta rozmowy „Lewego” z dziennikarzem dotyczyła ważniejszego tematu, a mianowicie przyszłości zawodnika. – Powiedziałem Hasanowi Salihamidziciowi, że nie przedłużę kontraktu i taka jest moja decyzja. Wydaje mi się, że w tym momencie obie strony muszą myśleć o przyszłości. Żadnej oferty przedłużenia ze strony Bayernu zresztą nie było. O mojej decyzji poinformowałem również trenera. Dla obu stron najważniejsze jest tera znaleźć idealne rozwiązanie i wierzę, że niebawem tak się stanie – wyznał kapitan Biało-Czerwonych.

– W 100 procentach tego nie wiem, ale bardzo możliwe, że mecz z Wolfsburgiem mógł być moim ostatnim w koszulce Bayernu. Mam jednak jeszcze rok kontraktu… W niedalekiej przyszłości wiele się wyjaśni. Wydaje mi się, iż obu stronom zależy na tym, by decyzja co do mojej przyszłości zapadła jak najszybciej – zakończył temat.

