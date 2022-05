Stanowcze słowa prezesa Bayernu Monachium. Ta wypowiedź może zirytować Roberta Lewandowskiego

Sezon w niemieckiej Bundeslidze dobiegł końca, a po ostatnim meczu ligowym piłkarze i działacze Bayernu Monachium świętowali zdobycie dziesiątego tytułu z rzędu. To właśnie podczas fety mistrzowskiej głos w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego zabrał Oliver Kahn, czyli prezes bawarskiego klubu.

Bayern Monachium chce zatrzymać Roberta Lewandowskiego

Kahn jednoznacznie skomentował zamieszanie wokół polskiego napastnika, który zadeklarował, że nie przedłuży kontraktu z obecnym pracodawcą. — Znamy takie panikarstwo z przeszłości. Coś takiego nas nie martwi. Przedstawiliśmy naszą ofertę. On ją odrzucił, to jego prawo. Faktem jest, że on ma z nami kontrakt, który wypełni. Basta! — stwierdził.

Dalej legendarny bramkarz przekonywał, że w tego typu kwestiach działacze mistrza Niemiec są zawsze konsekwentni. — Tak to działa w Bayernie Monachium. Nie ma piłkarza ważniejszego niż klub — zaznaczył.

Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu?

Słowa Kahna z pewnością nie spodobają się Lewandowskiemu, który podczas wywiadu ze stacją Viaplay ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Bayernem, o czym miał już poinformować dyrektora sportowego klubu, Hasana Salihamidzicia.

Wydaje mi się, że w tym momencie obie strony muszą myśleć o przyszłości. Żadnej oferty przedłużenia ze strony Bayernu zresztą nie było. O mojej decyzji poinformowałem również trenera. Dla obu stron najważniejsze jest tera znaleźć idealne rozwiązanie i wierzę, że niebawem tak się stanie – mówił.

Snajper reprezentacji Polski stwierdził również, że mecz z Wolfsburgiem mógł być ostatnim jego ostatnim spotkaniem rozegranym w koszulce Bayernu. – W niedalekiej przyszłości wiele się wyjaśni. Wydaje mi się, iż obu stronom zależy na tym, by decyzja co do mojej przyszłości zapadła jak najszybciej – dodał.

