Hiszpańskie media: FC Barcelona chce Roberta Lewandowskiego, ale pod jednym warunkiem

Robert Lewandowski po ostatnim ligowym meczu Bayernu Monachium zadeklarował, że nie przedłuży kontraktu z bawarskim klubem. – W niedalekiej przyszłości wiele się wyjaśni. Wydaje mi się, iż obu stronom zależy na tym, by decyzja co do mojej przyszłości zapadła jak najszybciej – tłumaczył na antenie Viaplay.

Władze mistrza Niemiec z kolei naciskają, by Polak wypełnił umowę i rozegrał jeszcze jeden sezon w barwach zespołu Juliana Nagelsmanna. Oliver Kahn wprost stwierdził, że Lewandowski powinien pozostać w Bayernie na kolejny rok, po czym będzie mógł odejść z drużyny za darmo. Niewykluczone jednak, że bramkostrzelny napastnik zmieni otoczenie w najbliższym okienku transferowym i przeniesie się do FC Barcelony, która ma być wciąż zainteresowana ściągnięciem 33-latka.

FC Barcelona chce Roberta Lewandowskiego

O tym, że Duma Katalonii chce zakontraktować Lewandowskiego, mówi się od kilku tygodni. Najnowsze doniesienia hiszpańskiego dziennika „Mundo Deportivo” wskazują, że Barcelona jest zdeterminowana, by sprowadzić snajpera, który będzie regularnie strzelał bramki i pomoże drużynie w walce o tytuły. I chociaż Polak w sierpniu skończy 34 lata, to władze katalońskiego zespołu są przekonane, że zawodnik Bayernu jest w stanie grać na wysokim poziomie jeszcze przez trzy najbliższe lata.

Wprawdzie władzom Barcelony bardzo zależy na sprowadzeniu Polaka, ale też stawiają warunki. „Mundo Deportivo” donosi, że Duma Katalonii jest w stanie zapłacić maksymalnie 35 mln euro za transfer Lewandowskiego. To granica, której hiszpański zespół nie zamierza przekroczyć z powodu trudnej sytuacji finansowej klubu. Jeśli Bayern zgodzi się na taką cenę, Polak podpisze kontrakt z Barceloną, w barwach której zarobi mniej, niż w Bundeslidze. Lewandowskiemu ma zależeć na transferze do tego stopnia, że miał już zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia.

