Nadciąga absolutny hit transferowy. Real Madryt ogłosi swoją gwiazdę po finale Ligi Mistrzów

Saga z Kylianem Mbappe ciągnie się już od zeszłego sezonu, kiedy to Real Madryt wysyłał do Paris Saint Germain ofertę za ofertą. Francuska drużyna postawiła jednak na swoim i nie puściła swojej gwiazdy do stolicy Hiszpanii, licząc zapewne na to, że z Mbappe, Messim i Neymarem w składzie sukces w Lidze Mistrzów będzie gwarantowany. Tak się jednak nie stało, a utalentowany Francuz jeśli faktycznie odejdzie do Madrytu to zupełnie za darmo, ponieważ jego umowa z klubem kończy się już 30 czerwca 2022 roku.

Kylian Mbappe lada chwila zostanie piłkarzem Realu Madryt

Dziennik „AS” i portal Goal.com zgodnie twierdzą, że Real Madryt ogłosi Kyliana Mbappe chwilę po finale Ligi Mistrzów, w którym Królewscy zmierzą się z Liverpoolem. Jest to o tyle mądry ruch, że w przypadku wygranej wieść o transferze jeszcze bardziej podbije radość kibiców, a w przypadku przegranej będzie wspaniałym lekiem na otarcie łez.

Kylian Mbappe transferem do Realu ma rozbić bank. Klub miał mu zaoferować kontrakt do 2027 roku, 25-30 milionów netto za sezon i bonusy za gole i trofea. Ponad to zawodnik ma zachować 75 proc. praw do swojego wizerunku. Zawodnik ma dostać również ogromną kwotę za sam podpis. W mediach pojawiają się rozbieżne kwoty, które zaczynają się przy 80, a kończy przy 120 milionach euro. Francuz zostanie zaprezentowany na Santiago Bernabeu dopiero po 13 czerwca – dopiero wtedy zgrupowanie kończy reprezentacja Francji.

