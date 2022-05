Robert Lewandowski wywołał burzę na Instagramie. Wystarczyło jedno zdjęcie

Tegoroczne okienko transferowe zapowiada się bardzo ciekawie i niewykluczone, że przejście Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund do Manchesteru City to dopiero początek roszad z udziałem gwiazd światowego futbolu. Bohaterem głośnego transferu może stać się wkrótce Robert Lewandowski, który od kilku tygodni łączony jest z FC Barceloną.

Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu?

Polak ogłosił już, że nie przedłuży wygasającego po sezonie 2022/2023 kontraktu. – W niedalekiej przyszłości wiele się wyjaśni. Wydaje mi się, iż obu stronom zależy na tym, by decyzja co do mojej przyszłości zapadła jak najszybciej – tłumaczył na antenie Viaplay po ostatnim ligowym meczu z Wolfsburgiem.

Wypowiedź snajpera Bayernu Monachium wywołała duże poruszenie wśród kibiców i działaczy bawarskiego klubu, a Oliver Kahn wprost stwierdził, że 33-latek powinien wypełnić umowę wiążącą go z zespołem. To nie zmienia faktu, że część fanów naciska na transfer Lewandowskiego, co doskonale widać w mediach społecznościowych.

Robert Lewandowski wywołał burzę

Kapitan reprezentacji Polski razem z bliskimi wypoczywa w Turcji, gdzie nie tylko regeneruje się po zakończonych rozgrywkach, ale też trenuje przed zbliżającym się zgrupowaniem kadry narodowej. Lewandowski nie zapomina też o osobach obserwujących jego profile w mediach i regularnie publikuje nagrania oraz zdjęcia.

Na ostatniej z udostępnionych fotografii 33-latek zapozował bez koszulki, a w komentarzach od razu rozgorzała burza. Co znamienne, internauci skupili się nie na imponującej muskulaturze piłkarza, a na próbach przekonania go do transferu. „Przyjdź do Wielkiej Brytanii” – zaapelowała jedna z internautek, nawiązując tym samym do plotek łączących Polaka z Chelsea i Manchesterem United.

„Przyjdź do Barcy” – napisał ktoś inny, a komentarze z tego typu treścią zdominowały wpisy pod zdjęciem Lewandowskiego, co wskazuje na to, że coraz więcej fanów Dumy Katalonii chętnie widziałoby Polaka w koszulce swojego ulubionego zespołu. Nie brakowało jednak także internautów proszących, by napastnik został na kolejny sezon w Bayernie.

