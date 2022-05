Były reprezentant Polski martwi się o Roberta Lewandowskiego. Te słowa mogą zaniepokoić

Chociaż o możliwym odejściu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium mówi się już od wielu tygodni, to obecnie nic jeszcze nie jest przesądzone. Polak wprawdzie zadeklarował, że nie przedłuży wygasającego za rok kontraktu z bawarskim klubem, ale z drugiej strony jego pracodawcy nie chcą dopuścić do odejścia napastnika w najbliższym okienku transferowym. To sprawia, że przyszłość 33-latka stoi pod znakiem zapytania i wzbudza coraz większe zainteresowanie fanów piłki nożnej.

Robert Lewandowski może zmienić klub

Nie brakuje jednak głosów, że polski napastnik już kilka lat temu powinien zdecydować się na transfer do innego klubu. – Z perspektywy kibica muszę powiedzieć, że liczyłem na transfer z udziałem Roberta w roli głównej nieco wcześniej. On zasługuje na jeden z najgłośniejszych transferów w historii futbolu. Z tym że taki transfer byłby możliwy tak naprawdę jakieś trzy lub cztery lata temu. Wtedy klub, który chciałby go mieć u siebie, musiałby przeznaczyć na Lewandowskiego minimum 100 milionów euro – zauważył Paweł Kryszałowicz w rozmowie z tvpsport.pl.

Były reprezentant Polski podkreślił, że Lewandowski poradzi sobie w każdej lidze, ponieważ jest najlepszym piłkarzem na świecie. – Martwi mnie jednak coś innego – jak przebiegnie jego aklimatyzacja w nowym miejscu – dodał. Według Kryszałowicza w Bayernie gra całego zespołu była układana pod Polaka, który był największą gwiazdą drużyny. – Po odejściu trafi do drużyny, w której będzie przynajmniej kilka gwiazd jego kalibru. Przekonamy się, jak odnajdzie się w takim otoczeniu, gdzie taktyka nie musi być dopasowana tylko pod niego – dodał.

Niewykluczone, że Bayern ostatecznie nie zgodzi się na transfer Polaka, który tym samym będzie musiał wypełnić kontrakt i rozegrać kolejny sezon w Monachium. Jak zaznaczył Kryszałowicz, Lewandowski jest jednak profesjonalistą i w takiej sytuacji „nadal będzie robił swoje”. – Ale niesmak by pozostał. Zrobił wiele dla Bayernu, więc z szacunku do niego klub powinien go puścić – ocenił.

