Zaskakująca opinia legendy Bayernu o transferze Roberta Lewandowskiego. Nie miał żadnych wątpliwości

Potencjalny transfer Roberta Lewandowskiego budzi ogromne emocje w każdym polskim czy niemieckim kibicu piłki nożnej. Ale nie tylko, całą sprawą żywo interesują się również inni piłkarze, na przykład tacy, którzy w przeszłości też grali z kapitanem reprezentacji Polski w jednym zespole.

Franck Ribery popiera decyzję Roberta Lewandowskiego

Jednym z tego typu piłkarzy jest Franck Ribery. Francuz udzielił wywiadu portalowi sportowefakty.wp.pl, w którym wypowiedział się właśnie na temat przyszłości naszego rodaka. Pomocnik nie ma wątpliwości co do tego, jak powinien postąpić snajper Bawarczyków.

– Doskonale go rozumiem! Widocznie doszedł do wniosku, że potrzebuje nowego wyzwania. Życzę, aby to się spełniło. Z Bayernem wygrał wszystko, jest w klubie od wielu lat. To całkowicie normalne, że uznał, iż czas na zmiany. On tego potrzebuje. Proszę mnie dobrze zrozumieć: Bayern to wielki klub, jeden z największych na świecie, ale czasem człowiek po prostu chce i potrzebuje zmiany – stwierdził.

Czy FC Barcelona to dobry klub dla Roberta Lewandowskiego?

– Natomiast bardzo bym chciał, aby znalazło się rozwiązanie, które sprawi, że wszyscy będą zadowoleni. Ja rozumiem klub, bo znaleźć nowego Lewandowskiego będzie bardzo trudno. Powtarzam: mówimy o najlepszym napastniku świata w ostatnich latach – dodał Ribery.

Według Francuza FC Barcelona to dobry kierunek dla Roberta Lewandowskiego. Uważa on, że Polak strzelałby w Primera División równie wiele goli co w Bayernie. Obecna gwiazda Salernitany zauważyła, iż w Dumie Katalonii nie ma już takiego gwiazdozbioru jak przed laty, ale mimo wszystko Xavi posiada w zespole wiele młodych talentów, z którymi „Lewy” mógłby znaleźć wspólny język.

