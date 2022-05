Transfer Roberta Lewandowskiego wisi w powietrzu. Adam Nawałka wymownie skomentował zamieszanie wokół napastnika

Zamieszanie wokół Roberta Lewandowskiego trwa już od kilku tygodni i obecnie trudno przesądzić, w jakim klubie Polak będzie występował w kolejnym sezonie. Napastnik nie przedłuży kontraktu z bawarską drużyną i jeśli wierzyć doniesieniom niemieckich oraz hiszpańskich mediów, już w najbliższym okienku transferowym chciałby zmienić otoczenie. Na to mają nie zgadzać się władze mistrza Niemiec, które naciskają, by 33-latek wypełnił obowiązującą do końca czerwca 2023 roku umowę.

Transfery. Robert Lewandowski odnajdzie się w każdym klubie?

O ocenę sytuacji z Lewandowskim w roli głównej zapytano Adama Nawałkę. – Dziwi mnie tylko, że zawodnik klasy światowej, najlepszy napastnik na świecie nie dostał dużo wcześniej odpowiedniej propozycji. Listopad czy grudzień zeszłego roku to był optymalny czas, by przeprowadzić takie rozmowy – stwierdził były selekcjoner w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Trener zaznaczył, że Bayern musi uszanować decyzję Lewandowskiego o nieprzedłużaniu kontraktu. – Pozostaje już tylko kwestia, jak będzie wyglądało ich rozstanie. Jestem spokojny o to, że przez tę historię Robert nie straci na swojej formie piłkarskiej – dodał.

Największe zainteresowanie sprowadzeniem 33-latka ma przejawiać FC Barcelona, chociaż pojawiały się też pogłoski o możliwym transferze snajpera do Realu Madryt, Paris Saint-Germain czy któregoś z angielskich klubów. Według Nawałki niezależnie od tego, do której drużyny dołączy kapitan reprezentacji Polski, bardzo szybko się zaaklimatyzuje, ponieważ „jego poziom piłkarski, inteligencja, świadomość taktyczna i umiejętność dostosowania się do realiów są na najwyższym poziomie” . – To wybitny zawodnik, więc nie będzie żadnego problemu, jeśli chodzi o te kwestie – podsumował.

