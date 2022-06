Reprezentant Polski zmienia klub. Zagra w jednej z najlepszych lig na świecie

O transferze Adama Buksy mówiło się już od dawna, choć spekulacje na temat jego przyszłości było mocno niekonkretne. Już podczas poprzednich okienek transferowych spekulowano na temat przenosin zawodnika do drużyn takich jak Leicester City, AS Monaco, poważne zainteresowanie miał przejawiać również Besiktas, lecz ostatecznie reprezentant Polski nie dołączy do żadnego z tych zespołów.

New England Revolution potwierdziło transfer Adama Buksy do RC Lens

Dziś okazało się, że potwierdzenie w rzeczywistości znalazły te najświeższe doniesienia o naszym kadrowiczu. Już kilka dni temu w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym Buksa pozował z koszulką RC Lens. Teraz New England Revolution potwierdziło przejście snajpera właśnie do tego zespołu. Tym samym były gracz Pogoni Szczecin zostanie klubowym kolegą innego Polaka, to znaczy Przemysława Frankowskiego.

„New England Revolution doszło do porozumienia w sprawie transferu Adama Buksy do RC Lens za nieujawnioną kwotę. Napastnik dołączy do nowego zespołu w dniu otwarcia okna transferowego w Ligue 1” – czytamy w oficjalnym komunikacie drużyny ze Stanów Zjednoczonych.

Sam napastnik opublikował też pożegnalną wiadomość na swoich profilach społecznościowych. „Po 2,5 roku mój czas w New England Revolution dobiegł końca. Chciałbym podziękować całej rodzinie Kraftów za ściągnięcie mnie tutaj; piłkarzom za wspaniałe wspomnienia oraz wsparcie; sztabowi szkoleniowemu za pomoc w rozwoju jako piłkarz; grupie biblijnej za rozwój jako człowiek; pracownikom klubu za uczynienie mojego życia łatwiejszym; mojej dziewczynie za bycie ze mną dobre i na złe oraz oczywiście fanom” – napisał Buksa.

