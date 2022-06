Reprezentant Polski zagra w Bundeslidze. Transfer pomocnika potwierdził jego nowy klub

Jacek Góralski po rozegraniu kilku sezonów na polskich boiskach przeniósł się do bułgarskiego Łudogorca Razgrad, w którym spędził trzy lata. Następnie w styczniu 2020 roku podpisał umowę z kazachskim Kajratem Ałmaty, z którym wywalczył mistrzostwo i krajowy puchar, stając się pewnym punktem drużyny. Od pewnego czasu spekulowano jednak, że reprezentant Polski chcąc wywalczyć miejsce w kadrze na mundial, spróbuje sił w innej lidze.

Transfery. Jacek Góralski zagra w Bundeslidze

Jeszcze na początku maja media donosiły o zainteresowaniu ze strony klubów z Cypru i Stanów Zjednoczonych, ale później stało się jasne, że 29-latek zdecyduje się na silniejszą ligę. Ostatecznie pomocnik podpisał kontrakt z VfL Bochum, czyli 13. drużyną ostatniego sezonu Bundesligi. – Bundesliga to jedna z pięciu najlepszych lig w Europie. To będzie ciekawe wyzwanie. Cieszę się, że będę mógł konkurować z moimi nowymi kolegami z drużyny na tym poziomie – zaznaczył piłkarz cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Sebastian Schindzielorz, który pełni rolę dyrektora sportowego w VfL Bochum zaznaczył z kolei, że w kolejnym sezonie zespół będzie potrzebował solidnych piłkarzy, szczególnie grających w środkowej strefie boiska. – Takie cechy posiada Jacek Góralski (...). Oprócz 130 występów w lidze ma ponad 30 występów w europejskich pucharach i gar w reprezentacji narodowej. Wzbogaci naszą grę z piłką i bez niej – stwierdził.

Jacek Góralski pożegnał się z Kajratem

Jeszcze przed ogłoszeniem transferu przez VfL Bochum Góralski za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnał się z kibicami i piłkarzami Kajratu. „Bardzo dziękuję za te wspaniałe 2,5 roku, które z Wami spędziłem. To był niezapomniany czas. Czułem się, jak w moim drugim domu” – napisał. "Jak to w życiu bywa, wszystko, co dobre, zbyt szybko się kończy, ale nie będę się z wami żegnał i do zobaczenia na piłkarskim szlaku!" – podkreślił.

