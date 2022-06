Odszedł z Legii za grosze. Może trafić do Premier League za grube miliony

O możliwym transferze Juranovicia z Celticu poinformował włoski dziennikarz Fabrizio Romano, który specjalizuje się w transferach piłkarskich.

Chorwat uważany jest za jeden z najlepszych transferów trenera Ange Postecoglou. – Jesteśmy absolutnie zachwyceni tym, że sprowadzamy Josipa. Jesteśmy pewni, że będzie wspaniałym dodatkiem do drużyny. Wszyscy w klubie ciężko pracowali, aby dołączyć go do naszego składu. Przed nami tak wiele wyzwań, a Josip wniesie istotną jakość. Naprawdę nie mogę się doczekać współpracy z nim – powiedział trener w Celtic View po transferze zawodnika.

26-letni obrońca z marszu wszedł do pierwszego składu i szybko stał się ulubieńcem kibiców z Glasgow. W swoim debiutanckim sezonie Juranovic zaliczył 32 występy, grając zarówno na prawej, jak i lewej obronie. Defensor strzelił pięć bramek dla mistrza Premiership.

Transfery. Juranovic na celowniku klubów Premier League

Według Romano wysoka dyspozycja zawodnika spowodowała wzrost zainteresowania Chorwatem, głównie klubów angielskiej Premier League i kilku innych klubów na całym kontynencie. „Prawy obrońca reprezentacji Chorwacji Josip Juranovic ma opuścić Celtic FC tego lata, ponieważ wiele klubów go śledzi. Juranovic przyciąga zainteresowanie klubów Premier League po świetnym sezonie” – napisał dziennikarz na Twitterze.

Dobre występy spowodowały, że jego wartość rynkowa wzrosła do czterech milionów. Ponadto Chorwat jest związany kontraktem do 2026 roku, więc zanim Celtic przyjmie jakiekolwiek propozycje, należy się spodziewać znacznej opłaty za transfer. Chorwat zeszłego lata odszedł z Legii Warszawa za trzy mln euro. Juranovic trafił do stolicy Polski za 400 tys. euro z Hajduka Split, którego barw bronił przez pięć lat.

