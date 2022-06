Dyrektor Bayernu skomentował obecną sytuację Roberta Lewandowskiego. To nie brzmi optymistycznie

Chociaż Bayern Monachium wraz z podpisaniem kontraktu z Sadio Mane, zapewni sobie zastępstwo dla Polaka, to przekaz ze strony zarządu pozostanie nadal taki sam. Dyrektor sportowy Bawarczyków Hasan Salihamidzić w wywiadzie dla „Sport Bild” powiedział, że władze liczą na napastnika w kolejnej kampanii.

Transfery. Lewandowski jednak nie dla Barcelony?

Przedstawiciel Bayernu podkreślił, że „Robert ma kontrakt do lata 2023 roku”. Dodał, że spodziewa się, że zobaczy Polaka 12 lipca na treningu. Tego dnia mistrz Niemiec rozpocznie swój okres przygotowawczy – informuje sport.es.

Barcelona jednak ma nadzieję, że Bayern zaakceptuje ofertę transferu i zezwoli na odejście Lewandowskiego. Według dziennika „AS” Katalończycy są skłonni zapłacić za 33-letniego napastnika 40 milionów euro, podczas gdy Bayern ma oczekiwać około 50 mln. Ponadto we wtorek Xavi spotkał się z prezesem FC Barcelony, by podkreślić potrzebę zaangażowanie się w transfer Polaka.

Mane o sytuacji Lewandowskiego

We wtorek, 21 czerwca Sadio Mane przybył do Monachium, aby przejść testy medyczne przed transferem do Bayernu. Dziennikarze „Sport Bild” zapytali byłego zawodnika Liverpoolu o sytuację i przyszłość Roberta Lewandowskiego. „Nie jestem graczem, który skupia się na takich rzeczach. Jestem tu dla Bayernu i zrobię wszystko, aby wygrywać tytuły z nowymi kolegami z drużyny!” – powiedział, cytowany przez francuski serwis siweul.net.

W dalszej części wywiadu Senegalczyk powiedział, że jest podekscytowany oraz, że Bayern jest dla niego właściwym klubem „To jeden z największych klubów na świecie, a drużyna co roku walczy o każdy tytuł” – czytamy.

