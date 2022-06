Gigantyczna oferta za Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona nie odpuszcza

Saga transferowa z Robertem Lewandowskim trwa w najlepsze. Pomimo zapewnień władz Bayernu Monachium, że Robert Lewandowski nie odejdzie, to Hiszpanie nie odpuszczają. Po odrzuceniu w maju pierwszej oferty, która według „Bilda” opiewała na 32 miliony euro, Katalończycy złożyli kolejną.

FC Barcelona jest zdeterminowana, by pozyskać Lewandowskiego

Według doniesień katalońskiego „Sportu”, na początku czerwca monachijczycy odrzucili ofertę opiewającą na 32 mln euro plus 5 mln euro w bonusach. Niemieckie i hiszpańskie media zgodnie powtarzają, że Bayern Monachium ma żądać za 33-letniego napastnika 40 milionów euro.

Na szczęście dla Polaka, FC Barcelona jest zdeterminowana, co miał podkreślać Xavi w rozmowie z prezesem klubu, i złożyła kolejną ofertę transferową. Dziennikarz serwisu meczyki.pl Tomasz Włodarczyk poinformował na swoim Twitterze, że FC Barcelona złożyła kolejną ofertę za Roberta Lewandowskiego. „Tym razem Katalończycy zaproponowali 35 milionów euro + 5 milionów euro bonusów” – czytamy.

Konkurent Laporty: Lewandowski nie przyjdzie

Toni Freixa, który w ostatnich wyborach kandydował na prezesa FC Barcelony, udostępnił kontrowersyjny Tweet, według którego transfery które Barca chce dokonać tego lata, w tym ten Roberta Lewandowskiego, rzekomo nie dojdą do skutku. „Czy wiesz, że Lewandowski, Koundé, Raphina i Bernardo Silva nie przyjdą? Wiesz to dobrze?” – pyta na Twitterze Freixa. Ten wpis odbił się szerokim echem i został skomentowany przez fanów klubu z Katalonii.

„Możesz być zdenerwowany, że nie wygrałeś, ale jeśli wystartowałeś w wyborach, to z powodu swojej”miłości do Barcy„. To bardzo konformistyczne by krytykować, kiedy sprawy przybierają zły obrót i robić świństwo instytucji, którą się”tak bardzo kocha„ i której chciało się poświęcić. Bądź dżentelmenem” – napisał jeden z kibiców klubu.

Czytaj też:

